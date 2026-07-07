La nueva pelota del Mundial 2026 que FIFA presentó con Infantino haciendo jueguitos: cómo es y para qué partidos

Cuando faltan menos de dos semanas para que se dispute la final del Mundial 2026, el más grande de la historia, en Nueva York Nueva Jersey, FIFA ha desvelado el TRIONDA FINAL, la pelota oficial de la Copa del Mundo para las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.

La Trionda Final, la nueva pelota del Mundial 2026. Foto: FIFA.

Según informó FIFA, está inspirada en la "pugna por el galardón más codiciado del fútbol" y "su exclusivo acabado en oro evoca el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que el fondo negro realza el aspecto del balón. En conjunto, ambos elementos brindan una identidad visual audaz y refinada para la recta final de la competición".

El balón tiene un homenaje a las 16 ciudades anfitrionas pero Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York Nueva Jersey, sedes de las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final, ocupan un lugar destacado en el bloque principal del diseño.

When the world is watching, every touch matters.



Introducing the Trionda Final.#FIFAWorldCup @adidasfootball pic.twitter.com/6KHJrRUn3z — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

"Presentamos el TRIONDA FINAL, el balón de los últimos cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA —afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA—. Cada gol marcado durante el torneo con el emblemático TRIONDA ha supuesto un estallido de júbilo. El balón encarna a la perfección la unidad y la pasión de las anfitrionas, Canadá, México y Estados Unidos".

Infantino fue el encargo de presentar el balón y se mostró con este, realizando jueguitos e intentado dominar el esférico, a la vez que señaló que para los últimos cuatro partidos del torneo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, se utilizará esta "icónica" pelota, llamada "Trionda Final".

España, Francia, Marruecos, Bélgica, Inglaterra y Noruega ya se han clasificado para los cuartos de final, a falta de los dos últimos enfrentamiento de octavos, que se disputan hoy: Argentina- Egipto y Suiza-Colombia.