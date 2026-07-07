“La injusticia fue evidente, un campeonato arreglado" la dura acusación del egipcio Ziko contra el arbitraje

Egipto quedó eliminado del Mundial 2026 con bronca y con una acusación directa contra el arbitraje. Luego del 3-2 de Argentina en Atlanta, Mostafa Zico, uno de los autores de los goles del equipo africano, habló apenas terminado el encuentro y no ocultó su malestar por las decisiones que, según él, condicionaron el partido.

“No fue justo, no fue justo”, dijo Zico en declaraciones dentro del campo de juego. El atacante fue más allá y aseguró que “el árbitro fue la razón de la derrota”, tras un partido en el que Egipto estuvo 2-0 arriba hasta los minutos finales y terminó perdiendo con tres goles argentinos en el cierre.

El reclamo egipcio se centró en dos jugadas clave: el gol anulado a Zico por una falta previa sobre Lisandro Martínez y, sobre todo, una acción en el área argentina en el tiempo agregado. Egipto reclamó penal, el árbitro dejó seguir y de esa misma secuencia nació el tercer gol de Argentina, convertido por Enzo Fernández, que selló la clasificación albiceleste a cuartos de final.

“Las decisiones fueron contra nosotros”, insistió Zico, que también dejó una frase fuerte: “Quiero felicitar a Argentina porque va a ganar el Mundial”. Luego pidió disculpas al pueblo egipcio porque el plantel esperaba darle una alegría histórica.

También habló en conferencia de prensa el entrenador egipcio Hossam Hassan. No se guardó nada y cargó contra el árbitro François Letexier, denunció una supuesta presión de Argentina sobre el juez y aseguró que el resultado estuvo condicionado por decisiones arbitrales.

"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro", comenzó diciendo el director técnico.

"Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta", lamentó Hassan.

"Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro", aseguró.

Hossam Hassan director técnico de Egipto Foto: EFE.

Como forma de protesta, el entrenador anunció que no seguirá viendo el resto del Mundial. "No voy a seguir, y se lo prometo, desde el momento en que regrese, los partidos de esta Copa Mundial de la FIFA. Es mi lucha interna, mi objeción personal, mi propia manera de alzar la voz y de mantenerme firme. No voy a ver ni un solo partido más de este torneo", sentenció.

Egipto había construido una ventaja enorme con goles de Yasser Ibrahim y Zico, pero Argentina reaccionó sobre el final con tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. La eliminación dejó a los egipcios con orgullo por la campaña, pero también con una bronca difícil de ocultar por una noche que sienten que pudo terminar de otra manera.