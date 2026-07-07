Luis Enrique, sobre España: "Creo que está en una línea ascendente y espero todavía ver la mejor cara"

La selección de España es una de las grandes favoritas a conquistar el trofeo en el Mundial 2026, y hasta ahora ha venido colmando las expectativas al clasificar a los cuartos de final del torneo, donde el viernes se enfrentará a Bélgica. A medida que la Furia Roja sigue avanzando de fase, la ilusión de los españoles por celebrar su segundo título mundial va en incremento. Una de las voces autorizadas para opinar sobre el presente de España en esta Copa del Mundo es Luis Enrique, a quienes los medios españoles han ido a consultar por ser el director técnico campeón de la Champions League con el Paris Saint-Germain y exseleccionador de su país.

El entrenador asturiano habló ante la prensa durante un evento en su ciudad natal de Gijón, donde se inauguró este lunes una playa a su nombre.

Luis Enrique muestra optimismo sobre la actuación de España en el Mundial 2026

El director técnico que estuvo a cargo de la Roja en dos períodos entre 2018 y 2022, además de haber defendido a su selección en su etapa de futbolista, ve con buenos ojos la participación del equipo de Luis de la Fuente: "Es un torneo tan sumamente complicado, que yo lo he visto en una buena línea en todos los partidos", señaló.

En esta fase de eliminación directa en el torneo, en la que una derrota significa regresar a casa, Luis Enrique se mostró optimista acerca del rendimiento que tendrá España. "Sabiendo que cuando llegan los partidos de las eliminatorias a 90 minutos más la prórroga, contra rivales que normalmente se cierran atrás, es difícil", continuó el estratega, pero indicó que el seleccionado todavía puede mostrar un mejor nivel aún: "Creo que está en una línea ascendente y espero todavía ver la mejor cara en estos próximos partidos".

Luis Enrique con el trofeo de la Champions League. Foto: AFP.

En lo que va del torneo, España comenzó sufriendo un batacazo al empatar sin goles con la debutante Cabo Verde, pero luego se redimió ganando el Grupo H al golear a Arabia Saudita 4-0 y derrotando a Uruguay por la mínima diferencia.

En dieciseisavos de final goleó a Austria por 3-0 y después en octavos dejó por el camino a un pesado como Portugal por 1-0, algo que el propio Luis Enrique celebra porque contará con los jugadores portugueses del PSG Vitinha, João Neves y Nuno Mendes con mayor descanso para la próxima temporada.

El recorrido de Luis Enrique como seleccionador de España

Luis Enrique dirigió a España entre 2018 y 2019, momento en el que tuvo que abandonar su cargo por motivos familiares. Regresó al banquillo de la selección en noviembre de 2019 y la dirigió hasta 2022, cuando cayó en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 a manos de Marruecos por penales.

Luis Enrique, en su etapa como director técnico de la selección de España.

Con España, también fue subcampeón de la UEFA Nations League en 2021 y llegó hasta semifinales de la Eurocopa 2021.