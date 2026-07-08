Murat Yakin tras la clasificación de Suiza en el Mundial 2026: "Se pudo ver que Argentina no es invencible"

Tras dejar en el camino a Colombia en una dramática definición por penales, Suiza ya puso la mira en su próximo gran desafío: enfrentar a Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. Y quien comenzó a palpitar ese encuentro fue su entrenador, Murat Yakin, que lanzó un mensaje desafiante hacia el vigente campeón del mundo.

"Lo que corresponde es jugar contra el actual campeón. Es una oportunidad singular", señaló el técnico en la conferencia de prensa posterior al triunfo, antes de agregar una frase que rápidamente generó repercusión: "Se pudo ver que la Argentina no es invencible".

Yakin dejó en claro que su equipo no piensa conformarse con haber alcanzado los cuartos de final. "Por supuesto que trataremos de vencer al campeón", aseguró el entrenador, que destacó el crecimiento de su selección a lo largo del torneo.

El técnico también analizó el trabajado triunfo frente a Colombia, que terminó 0-0 tras los 90 minutos y se resolvió desde los doce pasos. "Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos, todos los duelos son importantes", explicó, y remarcó que Suiza llegó a esta Copa del Mundo "para luchar con fuerza".

Además, valoró el recorrido de su plantel en Estados Unidos, México y Canadá. "Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en un Mundial y logramos hacer historia", sostuvo. Incluso relativizó la superioridad que muchos le adjudicaron al conjunto cafetero: "No fue necesariamente mejor que nosotros. De hecho, estuvo bastante parejo".

En la definición por penales, Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas convirtieron para Suiza, mientras que por Colombia marcaron Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz. El conjunto europeo avanzó a los cuartos de final gracias a una serie casi perfecta desde los doce pasos.

"Al fin y al cabo, si fue merecida o no, somos nosotros quienes avanzamos a los cuartos de final y eso es lo que importa", insistió Yakin, quien además confirmó que Johan Manzambi sufrió una lesión en el último entrenamiento previo al encuentro y todavía no se conoce el alcance definitivo de la dolencia.

Suiza, el héroe silencioso que revive el mito de David y Goliat en cuartos de final Foto: EFE

Las declaraciones del entrenador contrastaron con las de uno de los referentes del equipo. El experimentado lateral Ricardo Rodríguez mostró un tono mucho más prudente al referirse al próximo rival.

"Argentina es un equipazo. Tiene jugadores muy fuertes, un buen entrenador y sabemos cómo juegan. Tiene a Messi, el mejor", afirmó el defensor, que está disputando su cuarta Copa del Mundo.

Sobre la clasificación frente a Colombia, Rodríguez reconoció la paridad del encuentro. "Podría haber ganado cualquiera de los dos, pero la suerte estuvo de nuestra parte. Fue un partido muy intenso, pero nosotros competimos muy bien", concluyó.

Suiza y Argentina se enfrentarán este sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, en un cruce que ya comenzó a palpitarse mucho antes del pitazo inicial.