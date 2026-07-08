Disturbios en el Obelisco y un muerto en Cañuleas en festejos de Argentina por triunfo en el Mundial 2026

Un hombre de 46 años murió este martes en la ciudad de Cañuelas en el marco de los festejos por la victoria de la selección de Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La víctima recibió un piedrazo en la cabeza procedente de un disturbio ocasionado en el cruce de las calles Libertad y 25 de Mayo, según informó InfoCañuelas.

El fallecido fue identificado como Franco Depauli. Los familiares contaron al medio local que, al advertir los disturbios, el hombre decidió ir a buscar algo al baúl de su auto y que, en ese momento, recibió el piedrazo. Según detallaron, inmediatamente cayó inconsciente. El golpe le provocó una marca en la frente.

Tras el incidente, Depauli fue trasladado por sus familiares al hospital Ángel Marzetti, ubicado a 10 cuadras del lugar donde se había concentrado la celebración. Sin embargo, cuando llegó al centro de salud ya había muerto por el traumatismo en el cráneo.

“Se siguieron todos los protocolos y se lo intentó reanimar durante cincuenta minutos, pero sin respuesta”, dijo el director del hospital, Hernán Carpio, según reportó InfoCañuelas.

A través de las cámaras de seguridad del municipio, la Policía logró identificar a un sospechoso. Como consecuencia, pasadas las 18, fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien sería el presunto responsable de haber lanzado el objeto que dio en la cabeza de Depauli.

El joven tendría antecedentes penales por robo y ahora enfrentará una causar que fue caratulada como el delito de “homicidio simple”.

Depauli fue empleado de una fábrica de cerámicas y en varias oportunidades había colaborado en los festejos del Día del de las Infancias que se hacía en la ciudad.

Luego de conocerse la noticia de la muerte de Depauli, se difundió un video grabado en el marco de los festejos realizados en Cañuelas por la victoria de la selección argentina ante Egipto.

En el registro se ve a la víctima con una bandera Argentina como capa en donde habla sobre lo vivido durante el partido. “Nunca perdimos la fe”, sostuvo. Al final del video, saluda a una de las personas que aparentemente se encontraba en el vehículo desde el cual lo grababan y se retira.

Por la muerte de Depauli fue detenido un joven de 20 años. Foto: La Nación.

Disturbios en el Obelisco porteño

Por otra parte, el foco de la celebración en la ciudad de Buenos Aires se dio en el Obelisco. En ese lugar también se registraron situaciones de tensión. La Nación informó que hubo robos de celulares, corridas, botellazos y la Policía de la Ciudad detuvo a 19 personas.

Imágenes que se viralizaron en la red social X mostraron el momento en el que un delincuente fue escoltado por un grupo de uniformados que se encontraba en el lugar. En simultáneo, hinchas del conjunto albiceleste arrojaron vasos y botellas contra el individuo y profirieron insultos.

Hubo corridas y botellazos en el Obelisco de Buenos Aires en los festejos por triunfo de Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026. Foto: La Nación.

Hacia el anochecer se profundizó la intervención policial mientras el mayor grupo de personas comenzaba a desconcentrar. Según pudo saber este medio, entre los detenidos al menos tres personas resultaron heridas durante los enfrentamientos que se produjeron con la Policía.

Desde la Policía porteña, por su parte, informaron que se registraron al menos cinco oficiales heridos, uno con una fractura de nariz y otro de brazo. Según indicaron, las lesiones se produjeron por elementos que fueron arrojados.