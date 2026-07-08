Tejera Capo: la historia detrás de la camiseta del árbitro uruguayo que se volvió viral en el Mundial 2026

La imagen comenzó a circular en las redes sociales apenas apareció Gustavo Tejera en pantalla durante el Mundial 2026. En la espalda del árbitro uruguayo se leía "TEJERA CAPO", una combinación que rápidamente despertó todo tipo de comentarios entre los seguidores uruguayos.

El motivo fue doble. Por un lado, porque ningún otro árbitro principal del torneo lució dos apellidos en su camiseta. Y, por otro, por que la palabra "capo", en el lenguaje cotidiano de Uruguay, suele utilizarse como un elogio equivalente a "crack" o "genio".

Lejos de ser una estrategia para llamar la atención, detrás de esa inscripción hay un reconocimiento familiar de Gustavo Tejera a una de las personas más importantes de su vida.

Los dos apellidos son los de su madre, el árbitro uruguayo que este año hizo su debut en una Copa del Mundo no lleva el apellido de su padre en la espalda.

La decisión nació incluso antes del Mundial. Según pudo confirmar Ovación, todo comenzó durante su participación en el Mundial de Clubes 2025, torneo para el que fue convocado por FIFA y participó en seis partidos como cuarto árbitro.

En ese caso Tejera fue el único representante uruguayo, no había terna uruguaya como en este Mundial de selecciones y se le ocurrió, como un reconocimiento a su madre, poner los dos apellidos de ella.

Cabe destacar que en este certamen, desde la organización le ofrecen la posibilidad a los árbitros de elegir si poner un apellido o dos en la parte superior de la espalda, algo que se torna muy visible cuando les toca dirigir un encuentro como principal dentro del campo de juego.

Camiseta del asistente uruguayo Carlos Barreiro en el Mundial 2026 Foto: Gentileza

Por ejemplo dentro de la misma delegación de árbitros uruguayos, mientras Tejera optó por utilizar los dos apellidos maternos, su asistente Nicolás Tarán mantuvo únicamente el apellido paterno y Carlos Barreiro agregó el apellido Jara teniendo así los apellidos de su padre y madre en su camiseta.

Este es un dato que convierte a Uruguay en una excepción dentro del torneo: los únicos que tienen dos apellidos en su camiseta en el Mundial son los uruguayos.

Una imagen que rápidamente generó repercusión en redes sociales y hasta el mismo Gustavo Tejera aceptó una colaboración de una publicación de "Ossolandia" en su cuenta de Instagram donde bromean con el juego de los apellidos y también demuestra que era algo que ya venía de torneos anteriores.

El gesto de Tejera coincidió con un gran momento deportivo. El árbitro de 38 años, internacional FIFA desde 2018, ya había sumado experiencia en competencias de primer nivel como la Copa Libertadores, la Copa América y el Mundial de Clubes 2025, donde integró el equipo arbitral designado por FIFA.

En el Mundial 2026 dirigió primero el encuentro de la fase de grupos entre México y Corea del Sur, y posteriormente volvió a ser designado para el duelo de dieciseisavos de final entre Australia y Egipto, una muestra de la confianza que la Comisión de Árbitros de FIFA depositó en el uruguayo durante su primera Copa del Mundo.

Así, una camiseta que para muchos parecía esconder un simpático juego de palabras terminó revelando una historia mucho más profunda: el homenaje de Gustavo Tejera a la mujer que le dio su identidad y cuyos dos apellidos decidió llevar con orgullo en el escenario más importante del fútbol mundial.