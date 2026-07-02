Rendición de Cuentas: el beneficio fiscal que propone el Poder Ejecutivo para las cooperativas de vivienda

El proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, plantea una exoneración tributaria para las cooperativas de vivienda, al establecer la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en la adquisición de bienes y servicios vinculados directamente a la construcción de sus proyectos.

Según explicó la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, el beneficio alcanzará los costos directos de construcción que integran las obras de los proyectos cooperativos. En ese marco, comprenderá tanto los materiales como los servicios que se incorporen de forma directa a la obra civil.

Ahora la propuesta deberá tener el visto bueno del Parlamento. En caso de ser aprobada por el Poder Legislativo, la exoneración comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2027.

La iniciativa había sido planteada en el marco de los 63 compromisos asumidos por el presidente de la República y el Consejo de Ministros el 25 de marzo de 2025.

En la disposición se establece que las cooperativas de vivienda accederán a un crédito por el impuesto incluido en las adquisiciones de bienes y servicios destinados a los costos directos de construcción que integran las obras del proyecto cooperativo.

El texto precisa que solamente se admitirá la devolución del impuesto correspondiente a aquellos bienes o servicios incorporados directamente a la obra civil. Además, habilita al Poder Ejecutivo a fijar las condiciones que deberán cumplir tanto los proyectos como las cooperativas para acceder al beneficio, así como eventualmente establecer límites por proyecto cooperativo.

La ministra señaló que la exoneración forma parte de “una agenda más amplia de fortalecimiento del sistema cooperativo” que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) viene desarrollando junto con las federaciones de cooperativas, los Institutos de Asistencia Técnica (IAT) y el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop).

En ese marco, destacó que “desde hace más de un año se desarrolla un proceso de diálogo” a través de mesas de trabajo destinadas a “revisar y actualizar distintos aspectos del sistema cooperativo de vivienda". Las instancias abordan cuestiones vinculadas a la normativa, la gestión, el funcionamiento de los institutos de asistencia técnica y otros elementos específicos del cooperativismo, “con el objetivo de modernizar el sistema, mejorar los procesos de trabajo y adecuarlo a los desafíos sociales actuales”, según indicó Paseyro este jueves en Torre Ejecutiva.

Paralelamente, el ministerio trabaja en adecuar el acceso de las cooperativas a los sorteos de financiamiento de acuerdo con la etapa de desarrollo en la que se encuentre cada proyecto.

Tamara Paseyro. Foto: Comunicación MVOT.

Viviendas terminadas

Como parte del balance de la política habitacional cooperativa, Paseyro informó que entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 finalizaron 67 cooperativas, que representaron la culminación de 2.101 viviendas.

Vivienda en Los Eucaliptus. Foto: MVOT.

Posteriormente, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 se terminaron otras 22 cooperativas, equivalentes a 694 viviendas adicionales. Actualmente, según los datos aportados por la ministra, existen 177 cooperativas en ejecución que reúnen un total de 5.424 viviendas.