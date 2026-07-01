Rendición de Cuentas: gobierno presenta sistema único y progresivo de transferencias, con cambio en condicionalidades

El gobierno propone en la Rendición de Cuentas sustituir las prestaciones actuales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por una “Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia”, que desde 2027 integrará a todos los nacidos a partir de 2025; ese año se prevé el ingreso de 54.000 niños.

Desde 2028, se prevé incorporar al nuevo sistema a los niños nacidos en cada año.

Según el nivel de “vulnerabilidad”, se establecerán montos diferenciados, cuyo valor en el “mayor nivel” será de $ 10.000, mientras que en el segundo nivel de vulnerabilidad será de $6.600 y el tercero una de $3.300.

Se destinarán unos $ 1.257 millones (cerca de US$ 31 millones) en 2027 para el aumento de transferencias. El gobierno indica que “se observa un incremento significativo en los montos per cápita transferidos al considerar los cinco deciles de mayor vulnerabilidad”: un promedio de 84% más para niños y niñas de 0 a 3 años. Para 2028, se prevén unos $ 1.710 millones y, para 2029, unos $ 1.887 millones.

En cuanto a las condicionalidades para las prestaciones, se “mantiene la exigencia de cumplimiento de los requisitos de asistencia al sistema educativo y de realización de los controles periódicos de salud”, pero con cambios.

“Ante situaciones de incumplimiento, ya no se suspenderá la totalidad de la prestación, sino que se aplicará una reducción equivalente al 20% del monto transferido, la cual se mantendrá hasta tanto el hogar regularice su situación”, señala el proyecto.

Asimismo, con estas medidas el gobierno espera que se “genere un impacto significativo en la reducción de la pobreza infantil”, particularmente de un 25% en el tramo etario que va de 0 a 3 años, según “simulaciones estáticas”.