Ministerio de Economía presentó Rendición de Cuentas en el Parlamento y destacó incremento de US$ 31 millones

Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas acudieron este martes al Parlamento para entregar a la vicepresidenta Carolina Cosse la primera Rendición de Cuentas del período, en lo que fue el último día del plazo fijado constitucionalmente.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, realizó en el lugar una conferencia de prensa en conjunto con otras autoridades de la cartera donde volvió a reiterar que esta Rendición de Cuentas -que tiene un incremento presupuestal de US$ 31 millones- cuenta con asignaciones en seguridad, educación, infancia y personas en situación de calle. "Esas son las áreas fundamentales", subrayó el jerarca.

"El Parlamento hizo el año pasado una asignación presupuestal prevista para 2027, esto se mantiene. Eran unos $2.000 millones, a los cuales se agregan uno $1.200 millones adicionales", destacó Oddone, que aclaró que estos incrementos están dirigidos a la "unificación y fortalecimiento del sistema de transferencias" para la primera infancia.

"Se trata de un presupuesto que tiene incremento de gasto, pero se mantienen las metas fiscales que fueron establecidas en el presupuesto anterior. Para poder hacer eso estamos contando con fuentes de financiamiento, que son impuestos que van a empezar a regir en 2027", y ejemplificó con el Impuesto Mínimo Global.

El Ministerio de Economía y Finanzas entregó la Rendición de Cuentas. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

Además, dijo que prevén una reducción del gasto tributario, e hizo referencia a los vehículos eléctricos. Acotó que trabajarán "fuertemente" en una "gestión activa del gasto".

"Sabemos que es un escenario desafiante, pero estamos convencidos de que es factible, para eso está el equipo económico, para poder gestionar estos aspectos", subrayó Oddone. Aún así, indicó que "lo más importante" para su cartera es "enfatizar" en las cuatro áreas ya mencionadas.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

Cómo funcionará el sistema de transferencias unificado

Oddone ya había anunciado estos incrementos en una conferencia de prensa que tuvo lugar el pasado viernes en Torre Ejecutiva luego del Consejo de Ministros. Allí, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, explicó como será el sistema de transferencias unificado al que hizo referencia el jerarca de Economía.

"Vamos a construir un sistema de transferencias unificado en donde el monto de la transferencia se va a diferenciar en función del decil de ingreso al que pertenecen los hogares", explicó Arim.

Director de la OPP, Rodrigo Arim. Foto: Presidencia de la República

Detalló que las transferencias para los niños entre 0 y 3 años que pertenecen al decil uno y dos, alcanzarán los $10.000."Implica un crecimiento sustantivo de la situación actual", destacó.

Asimismo, sostuvo que para los niños que no se encuentren entre estas edades, la transferencia será similar al valor de una canasta básica de alimentos, es decir, alrededor de $6.600.

"Es de esperar que esta transformación tenga un impacto directo en la pobreza de estos grupos, y nuestra estimación indica que la reducción de la pobreza asociada sería del orden de un 25%", detalló.

Aclaró además que todos los niños nacidos en el país entre 2025 y 2027 "estarán sujetos al nuevo régimen y recibirán estos nuevos beneficios".