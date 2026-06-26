Gobierno anunció incremento de US$ 31 millones para la próxima Rendición de Cuentas

El ministro del Interior Carlos Negro, de Economía Gabriel Oddone, de Defensa Sandra Lazo, de Desarrollo Social Gonzalo Civila y el director de la Oficina de Planeamiento y presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, realizaron este viernes una conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros que tuvo lugar en Torre Ejecutiva durante la mañana.

Allí, el ministro de Economía anunció un incremento de US$ 31 millones para la próxima Rendición de Cuentas.

Oddone, dijo que durante el Consejo de Ministros se discutió sobre el contenido de la próxima Rendición de Cuentas que será presentada al Parlamento el próximo martes. "Se trata de una Rendición de Cuentas temática, que pone cuatro prioridades establecidas", señaló, y dijo que estas son infancia, seguridad, educación y la atención a personas en situación de calle.

El ministro anunció que al Presupuesto Nacional ya establecido se agregarán US$ 31 millones más "que estarán soportando el financiamiento de la unificación del sistema de transferencias", sostuvo.

"No se trata de una rendición de gasto cero, sino que es de varios artículos y a su vez con incremento de gasto, porque estamos hablando de un adicional de US$ 31 millones", destacó Oddone.

El jerarca de Estado subrayó que estas modificaciones "no conducen a una revisión de las metas fiscales que el presupuesto del período 2025-2029 estableció", sino que se trata de que "las metas que fueron fijadas en materia fiscal se mantienen todas".

Arim anunció la creación de un sistema de transferencias unificado

Por su parte, Arim señaló que "en el corazón" de la Rendición de Cuentas se encuentra "una profunda transformación del sistema de protección social". En ese sentido, detalló que proponen la creación "de una asignación única para la infancia y la adolescencia".

"Vamos a construir un sistema de transferencias unificado en donde el monto de la transferencia se va a diferenciar en función del decil de ingreso al que pertenecen los hogares", explicó Arim.

Director de la OPP, Rodrigo Arim. Foto: Presidencia de la República

Detalló que las transferencias para los niños entre 0 y 3 años que pertenecen al decil uno y dos, alcanzarán los $10.000."Implica un crecimiento sustantivo de la situación actual", destacó.

Asimismo, sostuvo que para los niños que no se encuentren entre estas edades, la transferencia será similar al valor de una canasta básica de alimentos, es decir, alrededor de $6.600.

"Es de esperar que esta transformación tenga un impacto directo en la pobreza de estos grupos, y nuestra estimación indica que la reducción de la pobreza asociada sería del orden de un 25%", detalló.

Aclaró además que todos los niños nacidos en el país entre 2025 y 2027 "estarán sujetos al nuevo régimen y recibirán estos nuevos beneficios".