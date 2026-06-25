La Jutep le solicitó a Presidencia información sobre la selección del vehículo eléctrico en la asunción de Orsi

La investigación que lleva adelante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el accionar del presidente Yamandú Orsi en torno a la polémica compra de la camioneta Hyundai Santa Fe con un descuento de US$ 25 mil —vehículo que decidió donar a la educación pública como forma de descomprimir los cuestionamientos internos y externo, y de la misma marca del que utilizó durante la ceremonia de asunción el 1° de marzo de 2025— tuvo novedades en estos últimos días.

Que una cosa pueda estar relacionada con la otra es una preocupación específica de la oposición —una de las tantas preguntas que elevó el diputado colorado Felipe Schipani a Presidencia apunta a desentrañar eso mismo— es un aspecto que el asesor letrado que está a cargo del caso de la Jutep quiere determinar.

Por eso es que, con previa autorización del directorio, fue elevado un oficio al Poder Ejecutivo —concretamente a Presidencia— para saber cómo fue el procedimiento de elección del vehículo —Hyundai y eléctrico— que el 1° de marzo trasladó a Orsi y a la vicepresidenta Carolina Cosse desde el Palacio Legislativo hasta la Torre Ejecutiva.

El oficio, enviado este jueves —según informó Tv Ciudad y confirmó El País con fuentes oficiales—, dispone también de un plazo para su contestación de tres semanas.

El tratamiento de este caso tiene un interés prioritario para el organismo, según declaró semanas atrás el vicepresidente de la denominada Junta Anticorrupción, Alfredo Asti, en diálogo con El País. "Aunque tenemos muchas denuncias que corresponden al período anterior, por lo menos desde mi punto de vista tiene una prioridad absoluta, teniendo en cuenta quién es el denunciado y el impacto que ha tenido este hecho en la opinión pública", fue lo que dijo el jerarca frenteamplista, visión luego compartida por la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris, y por el representante de la oposición, el dirigente nacionalista Luis Calabria.