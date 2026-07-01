Gobierno ajusta recursos en Colonización, viajes y vacantes para reasignar a seguridad, educación y gente en calle

En la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas se destacó en primer término que la economía uruguaya “creció, se creó empleo y aumentaron los salarios reales, bajó la pobreza y se dio la inflación más baja de los últimos 20 años”.

Por lo tanto, en línea con lo anunciado, se presenta un proyecto de ley que tendrá un aumento de recursos en las áreas que el gobierno considera prioritarias: combate a la pobreza infantil, educación, seguridad y atención a las personas en situación de calle.

Uno de los principales focos, en medio de restricciones presupuestales como ha dejado varias veces de manifiesto el gobierno, va a estar puesto en la reasignación de recursos por un valor de alrededor US$ 46 millones en 2027, de US$ 24 millones en 2028 y por el mismo monto en 2029.

Para ello, se puso el foco en un ajuste en los gastos de funcionamiento —según se expresó, a partir de julio de 2025 se impulsaron medidas de “desempapelamiento” sobre un 75% de los documentos de comercio exterior, entre otras, que implicaron una reducción de costos de US$ 40 millones—. Se menciona un ahorro por este concepto por única vez el año que viene por un valor de US$ 11 millones, un recorte en las misiones oficiales por US$ 5 millones durante los próximos tres años y supresión de vacantes durante el mismo período por más de US$ 65 millones (aproximadamente US$ 22 millones por año).

“La racionalización de la estructura dentro de la Administración Central permitió disminuir vacantes por un monto total de $ 891 millones para 2027, 2028 y 2029”, señala la exposición de motivos en las que se detalla disminuciones más significativas en las erogaciones por servicios personales (rubro 0). En particular, en los organismos donde se concentra el mayor ahorro son en Presidencia de la República, en el MEF, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en el Ministerio de Educación y Cultura. Estos son los ahorros planteados por la cúpula de Economía.

También se sacarán recursos del Instituto Nacional de Colonización por un monto algo superior a los US$ 10 millones (50% de los créditos presupuestales destinados al organismo).

Otra fuente de financiamiento que agregó el Poder Ejecutivo se justificó en una “disminución del gasto tributario vinculado a la compra de vehículos eléctricos e híbridos” —quitar algunas exoneraciones—, lo que según el oficialismo, “permite realizar la priorización y el aumento del gasto sin alterar la meta del resultado fiscal estructural”. La estimación del MEF para 2026 es de un déficit fiscal 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Del total de esas reasignaciones, en 2027 se destinarán más recursos —según el plan del gobierno, que puede ser modificado en Diputados— al Plan de Seguridad (creación de 300 cargos de funcionarios policiales y operadores penitenciarios), entre otros gastos que sumarán unos US$ 29,5 millones: partidas de vigilancia, tobilleras,cámaras de videovigilancia”. Se confirma, a su vez, que se creará una fiscalía de violencia doméstica, basada en género y un juzgado en Ciudad del Plata.

Para la educación, se volcarán a la ANEP, a la Universidad de la República y a la Universidad Tecnológica US$ 10 millones, mientras que para atender el programa de personas en situación de calle algo menos de US$ 4 millones, que crecerá progresivamente, al menos, hasta 2029.

También el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) obtendrá un refuerzo presupuestal de má de US$ 1 millón a partir de las reasignaciones trabajadas por el MEF.

“Los recursos destinados para infancia y adolescencia tienen como objetivo la ampliación del bono escolar, que permitirá pasar de 170.000 a 230.000 niños en 2027, y la ampliación de becas de secundaria, “para alcanzar a 30.000 estudiantes becados en 2027. Según el gobierno, esta medida duplica la cantidad de becas que se dan actualmente en Secundaria.

