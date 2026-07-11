Oddone dijo que existe un "plan B" y expresó "sorpresa" por el anuncio de la oposición sobre la Rendición de Cuentas

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que el equipo económico cuenta con escenarios alternativos para actuar ante eventuales cambios en el contexto, luego de que los legisladores de la oposición anunciaran que no votarán el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

“Siempre existe un plan B. Todos los seres humanos tenemos un plan B para todo. Por supuesto que el equipo económico tiene uno, pero el plan B o C o D se usa cuando las cosas requieren ser modificadas y nosotros entendemos que el plan que tenemos se ajusta adecuadamente a la realidad que enfrenta el país", sostuvo el jerarca este viernes en una entrevista con el programa Punto de Encuentro de Radio Universal.

Según explicó, el objetivo es continuar trabajando sobre el plan diseñado, aunque realizando los ajustes que sean necesarios si las condiciones económicas cambian. En ese sentido, afirmó que no conoce “ninguna formulación conceptual fundada en evidencia y sólidamente planteada que sea una alternativa al rumbo económico" del gobierno.

"Desafío a que cualquier colega ponga sobre la mesa un plan alternativo a lo que estamos haciendo”, cuestionó y defendió que la estrategia se basa en abrir la economía, impulsar el crecimiento, captar inversiones y fortalecer la matriz de protección social.

Sobre la interpelación en el Parlamento, el jerarca dijo que los tres comentarios que recibió apuntaron al “exceso de gasto, depreciar más la moneda y le erraste a las predicciones” y señaló: “Si esos son los tres comentarios que pueden hacer sobre la política económica, no te voy a decir que estoy satisfecho, pero no estoy preocupado porque no hay ideas alternativas”.

En relación al cuestionamiento por haberle “errado” a las proyecciones de crecimiento económico (la estimación inicial para 2025 fue de 2,6% del Producto Interno Bruto y finalmente el crecimiento fue de 1,8%), el jerarca atribuyó esa diferencia a una desaceleración de la economía global y regional, al impacto de la sequía sobre la actividad y a dos hechos “extraordinarios” como fue la detención de la refinería tras la rotura de la boya petrolera y las paradas técnicas simultáneas de dos plantas de celulosa por tareas de mantenimiento.

El ministro sostuvo que esos factores fueron "exógenos" y que sorprendieron al equipo económico. Además destacó que, pese a la menor recaudación derivada del crecimiento inferior al previsto, las metas fiscales se cumplieron. Según explicó, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) corrige la ejecución fiscal cuando las variables macroeconómicas se apartan de las proyecciones, mecanismo que según dijo, volverá a aplicarse en los próximos años si resulta necesario.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone en el Parlamento. Foto: Leonardo Mainé

En ese marco, señaló que el Presupuesto y la Rendición de Cuentas incluyen un escenario macroeconómico alternativo, con distintas hipótesis de crecimiento e inflación, que prevé las acciones a adoptar en caso de que cambien las condiciones previstas.

Consultado sobre la decisión anunciada por legisladores de la oposición de no votar el proyecto de Rendición de Cuentas, Oddone dijo haber recibido la noticia “con un poco de sorpresa y con un poco de perplejidad”, principalmente por el momento en que se produjo.

El ministro recordó que compareció durante 12 horas ante el Parlamento para responder consultas de los legisladores y aseguró que no recibió planteos que indicaran que sus respuestas hubieran sido insatisfactorias. Agregó que tampoco obtuvo ese tipo de comentarios en reuniones posteriores con senadores de la oposición.

“Me sorprende mucho la simetría que hay entre las vinculaciones cara a cara con las declaraciones en conferencias de prensa. La diferencia es extraordinaria”, expresó. Oddone y cuestionó además que la decisión fuera anunciada pocos días después de presentado el proyecto y antes de que se realizara un análisis detallado de su articulado.

Dijo que existen dos posibles explicaciones para esa definición política, “o esta decisión estaba tomada de antes o en 24 horas lograron coordinar una postura política muy importante. Hay una una capacidad de coordinación, que alguien la tiene, de alineación, porque yo no creo que haya sido fácil tomar esta decisión".

Pese al anuncio de la oposición, Oddone afirmó que gestionará el "hecho político" y continuará procurando acuerdos para lograr la aprobación del proyecto.“No voy a renunciar a negociar, a poder sacar el proyecto de Presupuesto adelante”, sostuvo.