Una Rendición de Cuentas que refleja múltiples restricciones y deja dudas
El MEF parece repetir la historia de los dos períodos anteriores. Por un lado, se proyecta un crecimiento económico para el quinquenio, que enseguida debe ser revisado hacia abajo y que termina siendo inferior al inicialmente previsto.
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