Bergara insiste con plan para Ciudad Vieja, cuestiona a Graciela Bianchi y descarta cierre de TV Ciudad

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, habló este martes de varios temas y ratificó la intención de la comuna de presentar ante la Junta Departamental un plan de revitalización de Ciudad Vieja con fondos extrapresupuestales, lo que requiere para su aprobación los votos de algunos ediles ajenos al Frente Amplio. Se trata de un proyecto que iba a tratarse en paquete con otros de saneamiento, limpieza, calles y veredas que se aprobaron hace varias semanas, pero este en particular se retiró porque se sabía que no contaba con la aprobación necesaria.

Bergara dijo que hay un entendimiento con los ediles opositores que prestaron sus votos para los otros proyectos, en el sentido de ambas partes tienen la intención de revitalizar el casco histórico, pero que se separó de aquel paquete para trabajarlo mejor y presentarlo dentro de unos meses.

En diálogo con 5 Sentidos de Canal 5, el intendente dijo que entiende "políticamente" a los ediles que deseaban prestar sus votos para algunos proyectos pero no para todos pero "hay una visión compartida" de que hay que avanzar en esta línea: "Tenemos la aspiración de volver a ponerlo arriba de la mesa".

Dentro del proyecto hay puntos vinculados a una mayor iluminación y videovigilancia, además del arreglo de fachadas y edificios patrimoniales, así como el acondicionamiento de peatonales y plazas. Mientras no se consigan los dineros a pagar más allá del período de esta administración, Bergara promete algunas acciones con "recursos presupuestales". El intendente señaló que una parte clave del plan es poner en marcha "estímulos fuertes a los desarrollos inmobiliarios" porque "la clave está en que la gente vuelva a vivir en Ciudad Vieja", ya que en los últimos 30 años pasó de 36.000 habitantes a 13.000. Señaló que algunos estímulos ya están vigentes y "hay una respuesta del sector privado que permiten ser optimistas".

En este aspecto, Bergara promete ser "muy abiertos" a las propuestas que lleguen desde la oposición, como aseguró que ya ocurrió con los proyectos para calles, veredas, saneamiento y limpieza.

Grafiti en la fachada del edificio del Club Neptuno ubicado en Juan Lindolfo Cuestas y Piedras, en el barrio Ciudad Vieja de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País

Reducción del déficit y llamados abiertos para cargos gerenciales

En otro tramo de la entrevista, Bergara resaltó que el déficit de la comuna haya caído de unos US$ 60 millones en 2024 a unos US$ 14 millones en 2025, datos que surgieron de Rendición de Cuentas presentada recientemente en la Junta Departamental. Explicó que entre los motivos estuvo el cambio de administración, que en general lleva a una "reducción en la ejecución" en los primeros meses.

"Hubo también un proceso de medidas de reordenamiento financiero" que apuntaron a aristas laborales como la reducción de horas extra y compensaciones, así como "acuerdos con las empresas que implicaron menores pagos, todo dentro de los contratos vigentes".

Consultado acerca de la supresión de 14 cargos gerenciales en distintas áreas, por ejemplo en TV Ciudad, Bergara dijo que habrá directores en cada una de las áreas y que el cambio implica la eliminación de "cargos de línea administrativa". "Pasan a ser cargos en base a llamados abiertos y con formas de contratación diferentes. No es que desaparezcan los cargos sino que se eliminan de la línea burocrática, como ya pasa en la Orquesta Filarmónica, la Banda Sinfónica o el Museo Blanes, que son cargos con llamados abiertos y con contrataciones con plazo", señaló, aunque afirmó que "no necesariamente" implican un ahorro.

Aprovechó la ocasión para señalar que "TV Ciudad va a seguir estando, le moleste a quien le moleste". El comentario vino días después de que la senadora Graciela Bianchi dijera en conferencia de prensa que "hay que cerrar TV Ciudad", ante la pregunta de un periodista de esa señal.

Bergara consideró "tristísimas" las declaraciones de Graciela Bianchi

Precisamente, Bergara fue consultado acerca de unos dichos de Bianchi, senadora del Partido Nacional, semanas atrás cuando ediles de su fuerza política prestaron sus votos para el endeudamiento de la IMM, a quienes acusó de ser "responsables de haber puesto en riesgo el éxito electoral de 2029".

Para que reflexionen los ediles de la “oposición” y se hagan responsables de haber puesto en riesgo el éxito electoral de 2029. Quienes anteponen sus intereses personales a los del Partido, no merecen ser blancos. https://t.co/pyo113wguB — Graciela Bianchi (@gbianchi2020) June 13, 2026

Para Bergara, estas declaraciones fueron "tristísimas". "Es como explicitar algo que muchos sospechamos, es decir a todo que no y no votar cosas que la gente necesita en función de una especulación o un interés político electoral", respondió.

"Se está planteando olvidarse de la gente y sus necesidades porque se quiere aumentar la posibilidad de competir electoralmente dentro de cuatro años. Si todos razonáramos así estaríamos todos en el horno. No es muy distinto a lo que está pasando en la discusión por la Rendición de Cuentas", agregó en referencia al debate parlamentario a nivel nacional, ya que la Coalición Republicana —partidos Nacional, Colorado e Independiente— anunciaron que no votarán en general.