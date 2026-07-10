Un año en la IMM: Bergara hizo balance, dijo que era “imprescindible” bajar el déficit y destacó cambio en el sistema de limpieza

En la víspera de cumplir un año como intendente de Montevideo, Mario Bergara fue este jueves a la Junta Departamental e hizo un repaso de sus primeros 12 meses y de los planes para los próximos años.

En las gradas del plenario estuvo casi todo el gabinete departamental, junto al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y la senadora Liliam Kechichian.

Bergara comenzó diciendo que su administración bajó considerablemente el déficit operativo de la intendencia de un año al otro. En 2024, último año completo de la gestión de Carolina Cosse, fue $ 3.640 millones y en 2025, donde el seregnista gobernó la segunda mitad, fue de $ 593 millones.

“Tuvimos que tomar medidas. Era un proceso imprescindible para poder mirar para adelante en clave de realizaciones, obras, servicios y transformación”, dijo el exministro de Economía.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, en la Junta Departamental. Foto: Ignacio Sánchez

También aludió al convenio colectivo que se firmó en mayo con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom). Se llegó a ese punto después de meses de negociaciones y de que se alcanzara un preacuerdo en Nochebuena, pero que luego fue rechazado por la asamblea de trabajadores.

El intendente recordó que no era “imprescindible” llegar a un convenio, pero que “es mucho mejor vivir” con uno porque marca las “reglas de juego” entre ambas partes.

Habló también del reordenamiento institucional que se hizo en la intendencia, jerarquizando áreas como Desarrollo Rural y Coordinación Institucional. Esta última, encabezada por Justo Onandi, se volvió una pieza clave en la negociación con la oposición, especialmente para conseguir cuatro votos opositores con los que aprobar proyectos de endeudamiento en limpieza, saneamiento, calles y veredas.

Justamente sobre limpieza, el intendente reivindicó el cambio integral que se está realizando.

Dijo que los contenedores en la vía pública fueron una solución “hace 20 o 25 años”, pero que hoy en día son “parte del problema”.

En este sentido, sostuvo que ya hay más de 40 mil casas con los nuevos contenedores intradomiciliarios o intraprediales (recipientes individuales para cada casa o para cada complejo de vivienda, respectivamente).

Ómnibus de Cutcsa por 18 de Julio frente a la sede de la Intendencia de Montevideo Foto: Fernando Ponzetto

Como objetivo para el período, el intendente se propone llegar a 500 mil hogares con el nuevo sistema, retirando más de 7 mil contenedores de la calle.

Bergara se refirió también al saneamiento y subrayó que se quiere pasar de un 92% de cobertura actual a más del 96%.

En cuanto a movilidad, hizo referencia a la reforma del transporte metropolitano que está encabezando el gobierno nacional y dijo que es “la transformación más importante en esta materia en muchísimas décadas”.

Respecto a aspectos de la cotidianidad de la intendencia, relacionados con la movilidad, destacó los trabajos en pavimentación hechos durante la noche, así como la optimización de semáforos.

Destacó que se está haciendo una revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. Es un conjunto de normativas que refleja la mirada estratégica para la capital. No se cambia desde 1998.

También habló de trabajos en espacios públicos: desde la limpieza de grafitis en 18 de Julio y plazas céntricas, hasta la apertura, en una etapa “primerísima”, del Parque Mauá.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, en la Junta Departamental. Foto: Ignacio Sánchez

La principal lista del Partido Nacional se ausentó

La bancada mayoritaria del Partido Nacional, la Lista 1, no participó de la sesión. En un comunicado, estos ediles dijeron que la actividad no fue acordada entre el oficialismo y la oposición, sino que se comunicó por parte de la intendencia solo 48 horas antes. Además, afirmaron que por las “condiciones” de la participación de Bergara no se puede considerar una rendición de cuentas. Por lo tanto, resolvieron invitar al intendente a una instancia en la Comisión de Presupuesto de la Junta.

En cambio, los dos ediles blancos de la Lista 22, Nicolás Hernández y Rafael Varela (suplente), el colorado Federico Paganini y el independiente Guillermo Kruse, estuvieron presentes. Estos tres sectores son los que dieron los votos a la intendencia para los proyectos extrapresupuestales.