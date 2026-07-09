Intendencia de Montevideo y AFE firmaron convenio para impulsar conservación de inmuebles ferroviarios

La Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) y la Intendencia de Montevideo (IMM) firmaron este jueves un convenio de cooperación institucional con el objetivo de promover iniciativas vinculadas al uso y gestión de los bienes inmuebles ferroviarios. El proyecto también contempla la prestación de servicios y el desarrollo de actividades en los edificios de AFE.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, y la secretaria general de la comuna, Viviana Repetto, participaron de la firma, al igual que el presidente de AFE, Ernesto Cesar, y el secretario general de AFE, Jorge Varela.

En el convenio, la Intendencia se compromete a colaborar en tareas de mantenimiento de predios e infraestructuras ferroviarias cuando sea requerido, además de apoyar la preservación del patrimonio inmobiliario del ente estatal.

Firma de convenio entre la IMM y AFE. Foto: IMM.

Por otra parte, AFE priorizará la posibilidad de ceder en comodato algunos de sus inmuebles para el desarrollo de actividades impulsadas por la Intendencia, además de facilitar información sobre su patrimonio inmobiliario en el departamento y coordinar la utilización de esos espacios.

El convenio permanecerá vigente hasta la finalización del actual período del gobierno nacional, y, además, contempla la posibilidad de celebrar convenios específicos por las iniciativas que surjan durante ese período.