El Palacio Taranco reabre su subsuelo tras una renovación con tres espacios expositivos: días y horarios

Ubicado frente a la Plaza Zabala, el Museo de Artes Decorativas - Palacio Taranco es uno de los espacios históricos más vistosos de la ciudad.

Este viernes a las 18.00 celebrarán un acontecimiento: la reapertura del subsuelo con tres nuevos espacios expositivos.

Dos estarán destinados a las exhibiciones permanentes (Arte antiguo con colecciones de Luigi Andreoni y María Spangenberg de Pearson, y Palacio Taranco: Arquitectura, memoria, afecto y espacio) y el tercero a las muestras temporales. El viernes se inaugura allí ¡Estereomanía! Imágenes tridimensionales del/en Uruguay (1860-2025), un recorrido por la historia de la fotografía y el cine estereoscópico uruguayo.

De acuerdo con el comunicado del museo, el eje central de las tres muestras es la memoria.

En diálogo con El País, la direcora del Taranco Laura Malosetti Costa dice que las dos muestras permanentes están íntimamente conectadas con la historia del edificio. Esto condice con la idea de comunicar la historia de una época y también de la familia.

“Cuando asumí, empezamos a investigar las obras de arte europeo que están en el palacio”, dice Malosetti Costa. “Estamos asignando zonas del museo a cosas que tienen que ver con su historia”.

La historia de la familia Taranco está determinada por su paso en este país, pero también en sus orígenes españoles.

Palacio Taranco busca recuperar este vínculo. Allí se verán planos y acuarelas que mandaron arquitectos desde París y una maqueta hecha por el artista Fernando Folino del “Palacio Taranco chico”.

Palacio de Felix Ortiz de Taranco, Museo de Arte, 25 de Mayo 376, Montevideo ND 20221007 foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

La historia de este edificio, afirma la directora, no es tan conocida. Fue construido para el hermano menor de la familia que se había enamorado de una vedette. La familia no lo aceptó, por lo que edificaron ese “Taranco chico” en la calle San José para que viva su pareja. Fue patrimonial hasta 1981, y demolido para construir un estacionamiento.

¡Estereomanía! Imágenes tridimensionales del/en Uruguay (1860-2025), fue elegida por su diálogo con el momento actual.

“Vivimos en la era de la imagen, de la selfie. Es impresionante la velocidad y el vértigo de la circulación de fotos. Esto es el nacimiento de esa obsesión”, dice.

El proceso de reconstrucción del subsuelo representó un “esfuerzo enorme”, que contó con el respaldo del Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura. “Tomamos decisiones muy contemporáneas que tienen que ver con mirar otros museos y ver que qué políticas están llevando adelante”, explica Malosetti.

Este nuevo subsuelo, dice, representa una planta más para el museo que, además, ha reabierto varias áreas en los últimos meses.

En abril, la sala José Ortiz de Taranco Delgado se sumó al recorrido y en diciembre de 2025, la sala “Dormitorio: íntimo y público” representó la primera parte del proceso de renovación. La habitación pertenecía a Féliz Ortiz de Taranco y Elisa García de Zúñiga y cuenta con la particularidad de de que fue prestada al Principe de Gales en su visita a Uruguay en 1925.

La entrada al museo que está en Circunvalación Durango entre 1 de Mayo y Solís es gratuita. Está abierto de martes a sábado de 11.00 a 18.00.