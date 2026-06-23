"Relatos en proceso": el MNAV abre una muestra para descubrir qué hay detrás de las grandes obras uruguayas

El Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) comenzará un nuevo capítulo este viernes a las 13.00, cuando inaugure la muestra Relatos en proceso: colección expandida. Disponible en la sala 5, buscará revisitar piezas del arte uruguayo realizadas entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX.

En diálogo con El País, Roxana Fabius —directora del MNAV y una de las curadoras de la exposición—, explicó el objetivo de la propuesta. “El eje principal es mostrar los procesos de trabajo”, afirmó. “Tratamos de buscar obras en las que pudiéramos mostrar formas de trabajar de los y las artistas a la hora de crear sus obras”.

Relatos en proceso reúne 47 obras, entre ellas pinturas, esculturas, bocetos, estudios y modelos de artistas destacados de la cultura uruguaya. La lista incluye trabajos de Blanes, Barradas, Zorrilla y Torres García. De hecho, Fabius destaca que una de las piezas de la muestra será el proyecto para el Monumento Cósmico, la obra de Torre García que, además, se puede ver en el patio del museo.

Relatos en Proceso está compuesta por obras del acervo del museo y también por prestamos de colecciones privadas. “Buscamos aumentar la cantidad de mujeres presentes en la exposición a través de préstamos”, explicó Fabius. Entre las artistas que se incluyen están Elsa Andrada, Manolita Piña, Berta Luisi, Rosa Acle, Angelina de la Quintana, Petrona Viera, entre otras.

En octubre, el museo del Parque Rodó inauguró Al descubierto, que abarca un periodo temporal más amplio que Relatos en Proceso —va del siglo XIX a la actualidad— y que estará expuesta hasta este 12 de julio en las salas 2 y 4.

Al ser consultada al respecto, Fabius afirmó que una de las características de la gestión curatorial es trabajar las narrativas del arte uruguayo y generar una continuidad.

A su vez, se busca ampliar “las perspectivas tradicionalmente asociadas al relato de la modernidad uruguaya”. Esto no solo se logra con la incorporación de obras realizadas por artistas mujeres, sino también con trabajos vinculados al tapiz, la cerámica y otras artes aplicadas.

El fin es visibilizar la variedad de prácticas y trayectorias que pertenecieron a ese periodo. La curadora cree que no solo es valioso observar el proceso junto a la pieza final, sino también ver lo que se descartó y lo que no.

El Museo nacional de Artes Visuales

Fabius informó que habrá programas alrededor de la exposición como, por ejemplo, horas semanales de boceteado. En ellas, las personas podrán sentarse en la sala, traer carbonilla y dibujar.

Además de Fabius, la exposición fue curada por María Eugenia Grau y María Eugenia Méndez. Estará disponible para visitar de martes a domingo de 13.00 a 20.00 con entrada gratuita.

Además de Relatos en Proceso, el MNAV cuenta con otras propuestas. Este sábado a las 11.00 celebrará su primera exposición en conjunto con la Biblioteca Infantil María Stagnero, perteneciente al Castillo del Parque Rodó.

El umbral de todas las formas reúne obras de artistas uruguayos que habitaron el libro de maneras distintas. En este caso, la curaduría estuvo a cargo de Alejandra González Soca, con la asistencia de Fabricio Guaragna.

Esta muestra en conjunto podrá visitarse de lunes a sábados de 10.00 a 15.45 en el Castillo del Parque Rodó hasta el 1° de agosto.