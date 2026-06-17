Pablo Cohen: "Sanguinetti ahora juega menos que nunca para el titular de mañana y más que nunca para la historia"

Cultor del arte de la conversación, el periodista Pablo Cohen ya ha publicado conversaciones con Ana Ribeiro y Gerardo Caetano (Diálogos en espejo, 2023) y con Lucía Topolansky y José Mujica (Los indomables, 2024, Libro de Oro de No Ficcion Nacional). Ahora vuelve, en versión ampliada, Habla Julio, su charla con el expresidente Julio María Sanguinetti.

Publicado originalmente por El País en 2021, en esta versión Cohen sumó una charla realizada fines de 2025 (alrededor del cumpleaños número 90 del expresidente), que agrega 160 páginas, un capítulo nuevo y que, como dice Cohen, podría ser un “Habla Julio II”.

El libro, subtitulado “Sanguinetti, un espejo del Uruguay en primera persona”, tiene un prefacio del expresidente Luis Lacalle Pou, un prólogo del ensayista argentino Santiago Kovadloff y un epílogo del periodista argentino Carlos Pagni.

Sobre su vínculo con el expresidente, el arte de la entrevista y otros asuntos, El País charló con Cohen.

—¿Cómo recuerda los encuentros con los protagonistas de sus libros?

—Cada uno es una experiencia distinta y también es distinta la sensación afectiva que dejan. Considero que Habla Julio es mi mejor libro: tiene todo lo que yo querría que tuviera un libro de entrevistas. Y es al que más cariño le tengo. Siempre hay una corriente de afecto variable entre libro y libro por lo que significó la experiencia.

—¿En que se diferencia a lo vivido con Los indomables?

—Fueron dos experiencias humanamente muy sensibles y estimulantes: una desde el punto de vista emocional y otra desde lo intelectual. Los indomables fue hecho cuando los tres sabíamos que José Mujica se estaba por morir. Eso, sumado a la intimidad de la chacra, provocó emociones muy fuertes en quienes participamos y en quienes lo leen. Habla Julio me generó un enorme entusiasmo. Salió en 2021 con El País con un peso propio: era el primer gran libro de entrevistas con Julio María Sanguinetti. Estaba dividido en tres secciones: “El hombre”, “El intelectual” y “El político”. Ahora, cuando surgió la posibilidad de reeditarlo por sus 90 años, pensé que solo sería un ejercicio de ego sino daba algo más. Por eso terminó siendo tan voluminoso: es Habla Julio más un “Habla Julio II”, ya que la nueva sección, “El mito”, podría ser casi un libro en sí mismo.

—¿Cómo fue la charla?

—Con Sanguinetti tenemos, por afinidades, una familiaridad cultural y nos respetamos mucho. La entrevista fue un proceso luminoso, en el que él nunca me presionó. Y para hablar de cuestiones políticas que quizás nunca se habían tocado, probablemente hablamos de temas que nos interesan mucho más: el periodismo, la literatura, la historia y las ciencias sociales. Como a mí me gusta más interactuar con una persona que con muchas, afectivamente dejó en mí una huella imborrable, muy luminosa y sensible. Temí que la reedición afectara aquella imagen emocional, pero fue lo contrario.

—¿Qué encontró en las nuevas conversaciones?

—Cuando Camila Guillot, de Planeta, me propuso hacer la reedición, estaba íntimamente convencido de que necesitábamos algo nuevo. No sabía que se iba a llamar “El mito”, ni que iba a tener 160 páginas y cinco capítulos nuevos. Pensé que, en todo caso, sería una edición aumentada. Lo que ocurrió es que me encontré con un hombre más lúcido que nunca, pero también más suelto, e intenté aprovecharlo. Es políticamente muy incorrecto: tanto cuando elogia a líderes de izquierda democráticos como cuando expresa opiniones sobre temas vinculados al fiscal Ricardo Perciballe, los militares, Eleuterio Fernández Huidobro, el pasado reciente, la cultura woke o el terrorismo islámico.

—¿Cuál era su intención?

—Quería reflejar el pensamiento vivo de un hombre que tiene una sed de conocimiento comparable con la que Luis Suárez tiene en el área. Sanguinetti está más lúcido que nunca porque es moderno, entiende el mundo en el que vive, se actualiza permanentemente y sigue leyendo. Además, le importan menos las consecuencias de lo que dice. Y otra cosa que lo afectó —y lo digo en un sentido positivo— fue la muerte de amigos cercanos o el deterioro de la salud de personas muy queridas. La manera en que esa experiencia aparece y moldea sus respuestas es muy interesante. Sanguinetti nunca jugó para el presente efímero, para las redes sociales o para la consultoría política contemporánea, pero ahora juega menos que nunca para el titular de mañana y más que nunca para la historia.

—¿Qué no hay que hacer en una entrevista?

—Respeto mucho a mis colegas y no me gusta dar consejos, pero amo la entrevista. No hay que creerse más importante que el entrevistado. No hay que hacer ejercicios inútiles de erudición. No hay que apurarse y tampoco creer que un libro es simplemente una nota larga, porque si uno aplica la lógica del periodismo diario al libro, fracasa. Un libro es atemporal: tiene que poder leerse hoy o dentro de 15 años. Por eso importan el conocimiento y también la intuición. Hay que saber mucho, sí, pero sin perder la capacidad de sorpresa.

—¿Estos libros son un intento de que no se pierda el pensamiento de estas figuras?

—Sí. Sanguinetti, Mujica y Topolansky tienen tres cabezas muy interesantes para entender la identidad uruguaya y desarrollar un pensamiento crítico mayor. Y a través de ese viaje que es un libro podemos meternos en mundos abstractos a los que ellos nos invitan, cuando hablan de sus experiencias vitales. Me interesa trazar los hilos entre el Uruguay en el que cada uno creció y el Uruguay actual. Son trazos culturales y sociológicos que, si se pierden, corremos el riesgo de caer en la soberbia de creer que el mundo empezó con nosotros.

Presentación en la intendencia

Mañana, jueves 18, a las 19.00 en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo será la presentación de la edición ampliada de Habla Julio, el libro de entrevistas con el expresidente Julio María Sanguinetti del periodista Pablo Cohen. El encuentro -al que invita Editorial Planeta y es con entrada libre- será moderado por el periodista Nicolás Núñez y en el participarán Sanguinetti y la historiadora Ana Ribeiro, quienes charlarán sobre el libro y otros temas