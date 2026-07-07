Se inaugura muestra "La vida animal" en el Museo Figari: horarios, fechas y los artistas uruguayos que exponen

Con obras de nombres clásicos de la pintura nacional y artistas contemporáneos, el Museo Figari inaugura mañana La vida animal, curada por Pablo Thiago Rocca. Es su última muestra como director del Figari.

La vida animal —realizada en colaboración con el Museo Nacional de Artes Visuales y el Museo Torres García— reúne grabados, dibujos, pinturas, esculturas y fotografías de más de 40 artistas nacionales. Se inaugura mañana a las 18.30.

Allí están, entre otros, Luis Solari, Amalia Nieto, Carlos Palleiro, Leonilda González, Pedro Peralta, Cecilia Mattos, Federico Rubio, Hogue, Pedro Dalton, Ignacio Iturria, Octavio Podestá, Linda Kohen, Lacy Duarte, Javier Bassi, Marcelo Casacuberta y Hugo Longa.

La muestra ocupa el primer piso del museo, en diálogo con Figari y la cuestión animal que se inauguró el 24 de junio y reúne pinturas, dibujos, poemas y prosas de diferentes períodos de Figari. Además reúne obras de su hijo Juan Carlos Figari Castro y José Cuneo, Joaquín Torres García y Luis Mazzey “que otorgan un contexto a la producción ‘animalística’ de Figari”, de acuerdo al comunicado oficial del museo.

“Esta muestra pretende explorar las dinámicas de simbolización de lo animal en algunos renglones de las artes gráficas y plásticas locales”, dice la información oficial que acompaña la exhibición. “Aunque comprende cerca de 80 años —entre la obra más temprana y la más reciente—, es apenas una ‘instantánea’ de una producción simbólica mayor, compleja, fantástica, inabarcable.”

Rocca, el curador, asumió la dirección del Museo Figari en 2010. Recientemente, entre otros trabajos, fue comisario de la muestra Dibujar siempre (La meta es el origen) de Linda Kohen en 2024 en el Museo Gurvich y Pedro Figari: Nostalgias africanas en el Museo de Arte de San Pablo en 2018

La vida animal y Figari y la cuestión animal estarán abiertas hasta el 12 de setiembre. El museo está abierto de martes a viernes de 13.00 a 18.00 y los sábados de 10.00 a 14.00.