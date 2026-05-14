Ulises Beisso, el artista uruguayo fallecido en 1996 tendrá una exposición de sus obras en Nueva York

El artista uruguayo Ulises Beisso expuso una sola vez en vida. Fue en el Cabildo de Montevideo, pocos meses antes de morir en 1996, a los 37 años, a causa de un cáncer de páncreas. Dejó unas 300 obras y un nombre que durante años permaneció casi oculto. Tres décadas después, su obra llega a Nueva York.

Desde este sábado y hasta el 29 de agosto, el Instituto de Estudios sobre Arte Latinoamericano (Islaa) presentará en el Tribeca Film Center la exposición Ulises Beisso: (oculto) a plena vista, curada por Mariano López Seoane y Olivia Casa. La muestra reúne 34 pinturas, esculturas y obras sobre papel realizadas entre 1994 y 1996.

La llegada de Beisso a Nueva York se suma a un reconocimiento internacional que creció con fuerza en los últimos años. Su obra ya fue exhibida en el Subte de Montevideo y, en 2025, el Malba le dedicó una retrospectiva. Fue el primer artista uruguayo contemporáneo en tener una muestra de ese tipo en el museo argentino.

Obra de Ulises Beisso. Foto: Archivo. Foto: Ulises Beisso

Esta exposición se centra en el impacto que tuvo en Beisso un viaje a Nueva York en 1995. Allí entró en contacto con artistas atravesados por la epidemia del sida, como Ross Bleckner y Félix González-Torres, cuyas obras abordan el duelo, el cuerpo y la fragilidad desde lenguajes íntimos y profundamente políticos.

A partir de esa experiencia, Bessio comenzó la serie Imágenes de lo (mi) escondido, núcleo de esta muestra. Según se describe en el portal de Islaa, las obras exploran tensiones entre “el placer y el dolor, la visibilidad y la invisibilidad, la interioridad y la exterioridad”.

Psicólogo, diseñador gráfico e ilustrador, Beisso desarrolló una obra breve pero intensa, atravesada por la identidad, el deseo y el cuerpo. Su muerte temprana interrumpió una carrera que décadas después encontró su lugar dentro del arte uruguayo contemporáneo.

El día previo a la inauguración, se proyectará el documental La intención del colibrí, de Sergio de León, sobre el proceso creativo, vida y legado del artista uruguayo.