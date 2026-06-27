MNAV exhibirá cine uruguayo gratis para niños y adolescentes en julio: fechas y grilla de funciones

Con el cine uruguayo y latinoamericano como protagonista, el Museo Nacional de Artes llevará a cabo un ciclo audiovisual para infancias y adolescencias desde el miércoles 1° al domingo 5 de julio.

La entrada es gratuita y las funciones serán en el auditorio del museo. Habrá un bloque infantil y familiar los primeros tres días y los últimos dos se dedicaran al bloque adolescente y juvenil.

La iniciativa proviene del área de programas públicos del MNAV en colaboración con ACAU. Es la integración del museo a RedUy, un sistema de circulación de audiovisuales uruguayos cuyo objetivo es fortalecer el vínculo de estos contenidos con el público local.

El ciclo se abrirá a las 16.30 con Me llamo Maalum, un cortometraje brasilero dirigido por Luisa Copettti. La proyección central será Anina, una película del escritor e ilustrador uruguayo Alfredo Soderguit estrenada en 2013.

Los dos días dedicados a las adolescencias y juventudes incluirá obras como Carlota, un cortometraje de Cecilia Moreira Pagés que ganó el Short Film Competition del José Ignacio International Film Festival en 2025 y fue proyectado en el Festival de Cannes.

También habrá presencia del género documental con Uruguay Salvaje, en el que se recorren distintos ecosistemas de nuestro país.

El gran cierre será de Mi mundial, una ficción dirigida por Carlos Andrés Morelli que sigue a Tito, un niño de 13 años y una joven promesa del futbol que se enfrenta a dejar de ver el fútbol como un juego cuando su éxito crece.

Además, se proyectarán dos episodios de la serie uruguaya Cloba. Sus protagonistas son jóvenes que convierten sus situaciones cotidianas en guiones.

El resto de la programación puede verse en la página web del MNAV.