"Margarita": Mora Bianchi anunció cuándo se estrena la tercera temporada de la serie de HBO filmada en Uruguay

Los fanáticos de Margarita, la serie de Cris Morena para HBO Max que fue filmada en Uruguay, ya tienen motivos para celebrar. Luego de meses de especulaciones sobre el futuro de la serie, su protagonista, Mora Bianchi confirmó oficialmente cuándo se estrenará la tercera temporada de la producción juvenil que fue tendencia en el mundo.

La noticia fue revelada durante una visita de la actriz al programa Antes Que Nadie, del canal de streaming Luzu TV, donde compartió un divertido momento junto a sus compañeros de elenco Toti Spangenberg y Mateo Belmonte. En medio de una dinámica del ciclo, finalmente salió a la luz la información que miles de fanáticos estaban esperando: la nueva temporada llegará a la plataforma el próximo 24 de agosto.

El anuncio no tardó en viralizarse y generó una inmediata reacción entre los seguidores de la ficción. “¡Qué emoción!”; “Ya no puedo esperar para verla” y “No quiero que se termine” fueron algunos de los mensajes que dejaron cientos de personas en la red social X.

Para agitar aún más las redes, la cuenta oficial de Instagram de la serie compartió a través de sus historias algunas fotos de los actores en el detrás de escena de las grabaciones de la última temporada. Esto hizo que miles de personas especularan con los posibles finales, cruces y hasta respuestas sin responder de algunos de los personajes.

Las temporadas de Margarita se encuentran disponibles en HBO Max; la primera cuenta con 40 capítulos, mientras que la segunda solo con 20. Lo que hizo tan exitoso a este producto juvenil es el continuo juego que hace con el pasado, en referencia a Floricienta, la telenovela estrenada en el año 2004. Esto se debe a que esta historia funciona como una secuela y spin-off de aquella producción que marcó a toda una generación.

¿De qué tratará la tercera temporada de Margarita?

La nueva temporada retomará la historia de Margarita (Mora Bianchi), Federico (Franco Yan) y Andrés (Benicio Gravier), los trillizos cuya verdadera identidad fue uno de los grandes misterios de la segunda entrega. Mientras en los capítulos anteriores gran parte de la trama giraba alrededor de descubrir quiénes eran realmente los protagonistas, en esta nueva etapa el público ya conoce toda la verdad.

Mora Bianchi es Margarita en la serie spin off de "Floricienta". Foto: Difusión

A partir de esa revelación, la historia avanzará sobre uno de los momentos más esperados por los seguidores de la serie: el encuentro definitivo entre los hermanos y la disputa por reclamar su lugar en el trono de Krikoragán. Este conflicto quedó planteado durante el final de la segunda temporada y promete convertirse en uno de los ejes centrales de los nuevos episodios.

Pero hubo otro acontecimiento que enloqueció a los fanáticos. En los segundos finales de la última entrega reapareció el conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya, interpretado por Fabio Di Tomasso, el icónico personaje de Floricienta y padre de los trillizos.