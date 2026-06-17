Locutora de El Espectador víctima de violento intento de rapiña: la encañonaron y le dieron patadas en la calle

La locutora y comunicadora uruguaya Yanibela Curbelo, integrante de las transmisiones de El Espectador Deportes y panelista de La noche del Pela en VTV, denunció haber sido víctima de un violento intento de rapiña en Montevideo luego de finalizar su jornada laboral en la cobertura del debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026.

El episodio ocurrió en la noche del lunes, cuando la comunicadora se dirigió a una parada de ómnibus ubicada sobre la Av. Gonzalo Ramírez, en la zona del Parque Rodó. Allí fue abordada por dos jóvenes que intentaron asaltarla.

A través de sus redes sociales, Curbelo expresó su indignación por la situación de inseguridad que atraviesa la capital. "En Uruguay no caen misiles, no tenemos guerras ni bombardeos, pero vivir en Montevideo hay un ataque constante. Todos los días roban a un conocido, matan a alguien, destruyen física o emocionalmente a alguien", escribió con indignación.

Y agregó: "Hoy me pusieron un arma en el estómago, me pegaron una patada y me volvieron a apuntar con el arma (la cual creo que era de plástico o quiero creerlo). Mañana será a otro y pasado a otro. Escribo desde la impotencia, no buscando culpables ni soluciones. Pero algo tiene que cambiar porque es terrible salir a trabajar y no saber si vas a volver con vida".

En diálogo con TV Show, Curbelo brindó detalles del dramático momento que le tocó vivir.

"Después del partido de Uruguay me fui a la parada de Gonzalo Ramírez, en Parque Rodó. No había nadie más, solamente dos jóvenes con una mochila negra. Estuvimos un rato ahí y uno se me paró al lado, me puso un arma en la panza y me dijo: 'Dame todo porque te mato'", relató.

Según contó, en un primer momento creyó que el arma podía ser de juguete. "Miré el arma y me pareció de plástico. Le dije: '¿Con un arma de plástico me vas a robar?'. Ahí empecé a gritar auxilio y me pegó una patada tremenda en la pierna", recordó.

La situación se volvió aún más angustiante cuando los agresores volvieron a apuntarla. "Lo siguiente que recuerdo es que me estaba apuntando con el brazo estirado. Yo miraba para todos lados a ver si aparecía alguien", señaló.

La llegada de un joven que caminaba con su perro resultó clave para que pudiera escapar. "Me fui corriendo hacia donde estaba ese chico y los dos se fueron por las escalinatas. Él llamó al 911 y se quedó acompañándome hasta que pasó el ómnibus", explicó.

Aunque los delincuentes no lograron llevarse ninguna de sus pertenencias, la comunicadora sufrió lesiones y un fuerte impacto emocional.

"Estoy con la pierna dolorida, pero dentro de todo no me robaron nada. Fue terrible, fue de película", afirmó.

Curbelo también vinculó lo ocurrido con otros hechos recientes que afectaron a trabajadores de los medios. Según contó, apenas un día antes había sido víctima de una rapiña del también locutor deportivo Gabriel Rivero.

La comunicadora reflexionó además sobre la sensación de vulnerabilidad que, a su juicio, atraviesa a muchos uruguayos. "Hace ocho años que ando en la vuelta entre fútbol y básquet y nunca me había pasado nada. Es una ruleta rusa. Igual ya no tiene nada que ver el horario. Las veces que me robaron celulares fue de día. Sea de día o de noche, en Parque Rodó o en cualquier otro barrio, nadie está ajeno a esto", concluyó.

