Flores amarillas el 21 de marzo: por qué se regalan, qué significan y cuál es el origen de la tradición

Cada 21 de marzo, en varios países del hemisferio norte se acostumbra regalar flores amarillas a los seres queridos, una tradición que comenzó como una tendencia viral en redes sociales y se fue cimentando en la sociedad.

Muchos se preguntan año a año por qué se regalan flores amarillas durante cada 21 de marzo y 21 de setiembre, las dos fechas del año en las que se cumple con esta costumbre. Todo inició con una corriente en TikTok. Cada seis meses, aparecen en redes sociales muchos videos de personas regalando flores amarillas, así como también otros de personas pidiendo que les regalen flores de este color en la antesala de la fecha.

El día en el que se acostumbra hacer el regalo en el hemisferio sur es el 21 de setiembre, puesto que el motivo del regalo es la llegada de la primavera. En tanto, en el hemisferio norte se realiza el 21 de marzo.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo?

El acto de regalar flores, más allá de ser en este caso una tendencia en redes sociales, es una práctica con un profundo significado que se remonta a muchos siglos atrás y que se entiende como una forma de expresar emociones y sentimientos. Asimismo, con el tiempo surgió un sistema simbólico vinculado a las flores, llamado floriografía, que asigna distintos sentidos según el tipo y el color de cada una, lo que aporta mayor riqueza y belleza al hecho de obsequiarlas.

Regalar flores amarillas puede tener dos significados. El primero es que, cuando se hace el regalo a una persona con la que se tiene una relación amorosa, evidencia la intención de compartir una vida juntos. El otro significado corresponde a afianzar lazos de amistad, reconocer logros personales y profesionales, y está relacionado con la felicidad de las personas.

Flores amarillas, un regalo especial que se hace cada 21 de marzo. Foto: Yoksel Zok / Unsplash

La tradición nació de la canción "Flores amarillas" de la telenovela argentina Floricienta, protagonizada por Florencia Bertotti y emitida por Canal 13, en la que cuenta que su sueño desde niña era que le regalen flores amarillas. Aunque la canción se estrenó en 2004, esta volvió a tomar fuerza en redes sociales, en las que los usuarios utilizan este audio para pedir el regalo o para compartir el momento en el que se las regalan en el día exacto que marca el inicio de la primavera (cuando sucede el equinoccio) o el 21 del mes, la fecha que se suele asociar con el cambio de estación.

Con información de El Comercio/GDA