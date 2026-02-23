La historia de Punch, el mono viral que encontró refugio en un peluche y se robó el corazón de todo internet

La secuencia se repite una y otra vez en redes sociales: Punch, una cría de mono de siete meses, es agredido por los miembros de su manada. Lo golpean, lo empujan, lo tiran al piso. Y, tras sufrir un nuevo rechazo de los adultos que deberían cuidarlo, el pequeño primate toma de la mano a un peluche de orangután y se va buscar una esquina tranquila del recinto de simios para poder descansar.

Punch vive en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, ubicado en las afueras de Tokio. El animal sufrió el rechazo materno en el momento de su nacimiento: un visitante del lugar notó el peligro para la cría y dio aviso a los cuidadores. El equipo técnico intervino para preservar la vida del pequeño mono.

No me considero una persona agresiva pero si veo a otro mono atacando al pobre Punch, un monito de 7 meses abandonado por su madre y que se refugia en un mono de peluche del IKEA como si fuese su verdadera madre, voy a hacer un John Wick pic.twitter.com/lUrnfOOnOw — 𝓜𝓻. 𝓕𝓻𝓮𝓪𝓴𝓲 🤖 (@MrFreaki) February 21, 2026

Kosuke Shikano, integrante del personal del parque, atribuyó el alejamiento de la madre a las altas temperaturas de la temporada estival durante el parto. Los macacos bebés requieren el contacto físico constante para el fortalecimiento de su musculatura y la obtención de seguridad, ya que sin este vínculo natural, el ejemplar pierde vitalidad en su entorno.

Puede que sea un poco precipitado pero daría mi vida por Punch

pic.twitter.com/JkavjM43Ei — Maria🌺🩷 (@maariaprv) February 22, 2026

Los expertos buscaron alternativas para cubrir esta necesidad biológica y probaron primero con toallas de algodón y muñecos de trapo hasta que finalmente eligieron un orangután naranja de la marca IKEA.

El peluche cumple un rol clave en la rutina diaria de Punch: el animal posee ojos saltones y extremidades largas, que facilitan el agarre para el animal. Y, fundamentalmente, es parecido a un mono real, lo que podría ayudar a Punch a integrarse con su manada más adelante.

Con información de La Nación/GDA