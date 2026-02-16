Tiene seis años y batió un récord mundial: la increíble historia de una vendedora de galletitas de Girl Scouts

A los seis años, una niña exploradora estadounidense llamada Pim Neill, oriunda de Pensilvania, prácticamente duplicó el récord anterior de ventas de galletitas de las Girl Scouts en una sola temporada, con unas 87.000 cajas vendidas hasta el pasado sábado 14 de febrero de 2026, superando marcas históricas y atrayendo atención nacional e internacional.

La campaña comenzó el 6 de enero de este año con un objetivo inicial modesto: recaudar fondos para que Pim participara de un campamento de las Girl Scouts. El plan evolucionó rápidamente hacia metas cada vez más ambiciosas: primero batir el récord estatal, luego apuntar a marcas nacionales y ahora superar las 100.000 cajas.

La fórmula del éxito de la niña —integrante de la patrulla Daisy, la categoría más joven de la organización— combina métodos tradicionales de venta con estrategias digitales: además de recorrer casas puerta a puerta y participar en eventos comunitarios, la familia utilizó redes sociales como Facebook y TikTok para difundir el proyecto y estimular compras en todo el país.

Según el padre de Pim, Luke Anorak-Neill, la campaña cobró impulso en redes sociales casi de inmediato y el apoyo del público fue clave para el crecimiento de las ventas, con algunos días en los que se superaron las 20.000 cajas vendidas.

El recorrido, sin embargo, no fue lineal. La familia enfrentó dificultades iniciales al intentar integrar a Pim en un grupo local de niñas exploradoras, incluyendo cuestiones vinculadas a su edad y a su discapacidad. Aun así, la niña encontró un grupo adecuado y transformó la experiencia en una instancia de aprendizaje y protagonismo.

Pim Neill, la niña exploradora que vendió unas 87.000 cajas de galletitas de Girl Scouts en Estados Unidos. Foto: O Globo/GDA.

Además del récord en una temporada —hasta ahora muy por encima de las 32.000 cajas vendidas por el récord anterior—, Pim apunta a superar marcas aún mayores, incluida la histórica cifra vitalicia de 180.000 cajas, establecida por otra vendedora a lo largo de varios años.

O Globo/GDA