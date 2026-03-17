"El vuelo más importante de mi vida": la sorpresa de un piloto de Iberia al oír a su hija, controladora aérea
Candela estaba finalizando su curso de habilitación para controladora aérea cuando coincidió con su padre en una llamada por frecuencia. El emotivo momento fue difundido en redes sociales.
Candela, una joven controladora aérea, vivió un momento emocionante al coincidir en el trabajo con su padre, un piloto de la aerolínea española Iberia. La tierna secuencia fue difundida por la cuenta Controladores Aéreos en la red social X, que suele difundir todo tipo de videos relacionados al trabajo en el aire de pilotos y controladores.
Más allá de recibirse y terminar su carrera, la joven tenía el objetivo de lograr coincidir con su padre antes de que este se jubilara. Finalmente, Candela cumplió su sueño el año pasado, mientras hacía el curso de habilitación en Barcelona. En el video se ve como llega el mensaje de su padre a través de la frecuencia y la joven se emociona al reconocer su voz.
"Iberia 0391, buenos días", dice, con un tono de voz profesional. Luego, visiblemente emocionada, agrega: "Hola, papá". El piloto, por su parte, se alegra de que su hija esté trabajando y la saluda con mucho entusiasmo. "Buenos días, Cande. Después de cuarenta y cuatro años volando, este es el vuelo más importante y emotivo de mi vida, al poderte escuchar en frecuencia. Enhorabuena hija", la felicitó.
Por su parte, la cuenta de Controladores Aéreos destacó el momento entre padre e hija con un emotivo mensaje. "El proceso de habilitación de controladores en @ENAIRE es una carrera de fondo, pero para Candela el reloj corría doble: quería coincidir en frecuencia con su padre, comandante de @Iberia, antes de su jubilación. El encuentro llegó mientras ella estaba el año pasado en habilitación en LECB (Barcelona ACC). Un momento que ninguno olvidará. ¡Pura emoción!", señalaron en la red social X.
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