El inédito tributo del príncipe William a Lady Di por el Día de la Madre: "La recuerdo cada día"

El príncipe William ha conmovido a la opinión pública británica este domingo al publicar un sentido homenaje dedicado a su madre, la princesa Diana, con motivo de la celebración del Día de la Madre en el Reino Unido. A través de sus perfiles oficiales en Instagram y X, el heredero al trono, de 43 años, compartió una fotografía de su infancia acompañada de un mensaje personal en el que subrayó la vigencia del recuerdo de Lady Di en su vida cotidiana: "Recordando a mi madre, hoy y cada día. Pensando en todos aquellos que hoy recuerdan a alguien a quien aman. Feliz día de la madre.", escribió el príncipe, sellando el texto con su inicial, "W".

La imagen elegida para la ocasión muestra al joven William de cabello rubio brillante junto a su madre en un campo sembrado de amapolas y margaritas. En la captura se observa el estrecho vínculo entre ambos: el niño sujeta la mano de Diana, quien mira sonriente a la cámara luciendo un jersey rosa sobre una camisa y pantalones vaqueros. Esta publicación surge en un contexto significativo para la familia real, apenas un año después de que la princesa Kate encabezara la celebración de este día con un video sobre la naturaleza tras su diagnóstico de cáncer en 2025.

El legado de Diana y la reacción del público británico

Remembering my mother, today and every day. Thinking of all those who are remembering someone they love today. Happy Mother’s Day. W pic.twitter.com/7cfthU4uKm — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 15, 2026

A casi tres décadas del accidente automovilístico en París que terminó con su vida en 1997, la figura de la princesa de Gales mantiene una conexión intacta con la ciudadanía. La publicación de William alcanzó miles de interacciones en su primera hora, con mensajes de seguidores que destacaron el orgullo que Diana sentiría por él hoy. El príncipe ha buscado emular el compromiso de su madre en causas sociales críticas, como la visibilización del VIH y la asistencia a personas sin hogar, manteniendo vivo el enfoque humano que caracterizó el rol público de Lady Di.

Un mensaje de empatía en el Día de la Madre

Más allá del tributo familiar, el gesto del príncipe fue interpretado como un mensaje de solidaridad para quienes atraviesan procesos de duelo. Al mencionar a "aquellos que hoy recuerdan a alguien a quien aman", William conectó su pérdida personal con la experiencia colectiva de sus seguidores. Este enfoque sigue la línea de cercanía que la Corona ha intentado reforzar en los últimos años, combinando la tradición institucional con la expresión genuina de sentimientos en fechas de alto impacto social en el Reino Unido.

Con información de EFE