"Whiscola", la canción que une a un uruguayo y dos actores de "Margarita", y está en tendencia en plataformas

Lanzada a inicios de enero, “Whiscola” se convirtió en uno de los sencillos más escuchados en las plataformas digitales. Integró el Top 50 en Uruguay y Argentina (se ubicó como lo más escuchado en nuestro país), y actualmente acumula cerca de dos millones de reproducciones en Spotify.

Sus creadores son los argentinos Valentino Petrilli y Miqueas Tabor, y el uruguayo LucaUy que habla vía Zoom desde Estados Unidos. En esta charla con Sábado Show cuentan cómo surgió la canción que, desde su lanzamiento, no para de sonar en todos lados.

“Se acercaba el verano, sería noviembre y hablamos con Miqueas de hacer un temita para el verano”, comenta LucasUy. El argentino le dijo que estaba por hacer algo con Valentino, a quien conocía gracias a la serie Margarita, y el uruguayo le mandó algunas opciones.

“Nos había mandado menos de 30 segundos”, comenta Valentino, pero fueron suficientes para entender que ahí había algo. “Fue amor a primera vista, porque nos mandó la intro del coro, y con eso nos bastó para darnos cuenta”, agrega el actor y cantante.

“Ahí hicimos el verso con Valen, se lo mandamos a LucaUy que armó el suyo, y la terminamos de armar en enero”, comenta Miqueas.

—Habían tenido combinaciones por separado, LucaUy y Miqueas en la música, y Valentino y Miqueas que trabajaron en la serie Margarita.

Miqueas: Tal cual. Con Valentino trabajamos más a nivel actoral y con Luca ya tenía una canción que lanzamos en 2023, “Resuelta” que es un tema mío y donde él se sumó al remix. Entonces, con Luca ya nos conocemos hace tiempo, pero ahora volvimos con todas las ganas.

LucaUy: Nos quedó una espinita, porque “Resuelta remix”, nunca había funcionado como a nosotros nos hubiera gustado, porque nos parecía un temazo. Entonces dijimos, vamos a largar otro.

—Esta nueva canción ocupó el primer puesto en los temas virales de Uruguay y Argentina...

Miqueas: Sí, estamos entrando a las grandes ligas.

Valentino: ¡Estamos tocando la puerta! Permiso, permiso.

—¿Y cómo se siente ese momento en el que la gente los escucha y comienzan a reconocerlos?

Valentino: Yo estoy en la costa argentina y por ahí voy caminando por las carpas y escucho en un parlante que suena “Whiscola”, y la piro. No lo puedo creer. Pasa que también tengo una carrera actoral, con Margarita y en Disney, y mucha gente me para en la calle por mis personajes, pero últimamente me viene pasando que me dicen: ¿vos sos el de “Whiscola”? ¿Podemos hacer un TikTok? Y eso me encanta, porque es mi otra parte que también estoy mostrando, y dice lo que está pasando con la canción, que la está escuchando todo el mundo y le está gustando a todos. Así que es un flash.

Valentino Petrilli. Foto: Difusión.

—¿Hay ideas de hacer un remix?

LucaUy: Hay ideas, pero no puedo adelantar nada.

Miqueas: La idea del remix nace cuando vemos el éxito de la canción. Hace poco más de un mes que la lanzamos y ya está superando las expectativas que nosotros le habíamos puesto al principio. Ya superó el millón de reproducciones, y uno como artista sueña entrar y estar en esas listas de lo más escuchado. Es hermoso. Entonces, el remix tiene que potenciar lo conseguido.

LucaUy: Yo lo voy a decir, porque hace unos días nos escribió un artista increíble, internacional, muy grande, diciendo que quería estar en el remix. Entonces estamos viendo cómo manejamos todo. Valentino: Estamos invocando a todos los dioses para que pase.

—Es una industria dinámica donde por ahí lanzás canciones que no suenan mucho, y una la pega y les piden video, remixes y colaboraciones. ¿Cómo se vive tener esa exposición tan rápida?

Miqueas: El recibimiento es hermoso. Me pasó lo mismo que a Valentino de ir caminando, por Pinamar que fui a presentar la canción por esos lados, y me senté a merendar con el equipo que había ido, y en todos lados estaban haciendo el trend de “Whiscola”, unas tiktokers. Nos pasó también de ir en el auto escuchando el tema, y que la gente alrededor lo cante, lo baile, o que incluso nos vengan a pedir fotos por eso. Es algo nuevo para mí, y es disfrutar el proceso. Es hermoso vivirlo con LucaUy y Valentino, que compartimos trabajo, y ya son dos amigos.

Valentino: Cuando grabamos el tema ya estábamos pensando que tenía que sonar en los boliches. Porque nos llegó la canción, y dijimos “listo, vamos a grabar”. Nos juntamos y fuimos armando una canción entre amigos. Eso es hermoso. Y que le vaya como le está yendo, es una locura. Creo que todo el mundo quiere esto cuando saca una canción, y que nos esté sucediendo es un flash.

—Para este año tienen la temporada 2 y 3 de Margarita, ¿hay algo más para este 2026?

Miqueas: Si, para este año se vienen muchas cosas lindas, muchos proyectos. Con Valentino compartimos lo que es Margarita, pero también muchos proyectos personales, y muchas canciones. Cada uno de nosotros seguramente tiene un año preparado lleno de música, pero empezarlo así ya fue, la verdad, un tiro al blanco, fue empezar el año de manera hermosa.

LucaUy: Ahora la prioridad es hacer el remix, juntarnos en Uruguay o Argentina y liquidarlo para sacarlo ya mismo. Es muy complicado estar preparado para estas situaciones, porque de la nada uno no espera que esto vaya a funcionar. El tema salió sin pitch de Spotify, lo mandamos de un día para otro, así que salió muy de la nada. Y es complicado estar preparado para el recibimiento que la gente le está dando. Y seguramente cada uno por separado tenga más temas para sacar antes o después del remix, pero se viene un año muy movido para los tres, porque gracias a Dios nos está yendo hermoso.

Valentino: No quiero sonar reiterativo, pero la prioridad es el remix, para que sea el mejor del mundo. Y después, siempre tengo en mi cabeza las canciones que quiero ir sacando en el año. Va a haber mucha música y en febrero arranco otro proyecto como actor que me tiene muy contento. Voy a grabar una película, después tengo teatro y después vamos con Margarita. O sea, está muy movido el año, así que ojalá se puedan unir todas las ramas de la carrera.