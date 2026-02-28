Luis Lacalle Ponce de León: del fútbol a los videos en redes y cómo la música le dio "una escapatoria" en duro momento

Con 21 años, Luis Lacalle Ponce de León encontró en la música no solo una pasión sino también un camino profesional. Hijo del expresidente Luis Lacalle Pou, construye su propio nombre en redes sociales y en la plataforma Push, donde analiza discos, recitales y artistas con una impronta joven y descontracturada. En esta entrevista repasa sus inicios, su paso por el fútbol y los proyectos que vienen.

-¿Cómo crees que nació tu interés por la música?

-Desde bastante chico. En su momento tocaba la guitarra -ahora ya no tanto- pero siempre fui de escuchar mucha música. Los géneros fueron cambiando con el tiempo, no escucho lo mismo que cuando era niño, pero la música siempre estuvo presente. Me gustaba hablar de lo que escuchaba y lo tenía muy interiorizado. Cuando me metí más en el mundo del rock, empecé a tener charlas con amigos que sentía que podían interesarle a más gente. Ahí agarré la cámara, hice mi primer video y el interés empezó a crecer exponencialmente.

-Jugaste al fútbol en Cooper. ¿Qué te dejó ese deporte? ¿Descartás seguir esa carrera?

-Me dejó como enseñanza la constancia y disciplina. En el fútbol nada es fijo: podés ser titular, suplente o quedar afuera según cómo rindas. En redes pasa algo parecido: si a un video le metés poco esfuerzo, le va mal; si le dedicás estudio y producción, le va mejor. También aprendí a hacer las cosas incluso cuando no tenés ganas: si un día no querés ir a entrenar, hay que superarlo. Lo mismo con el trabajo en las redes (porque así lo considero, un trabajo). Hay días en que preferís no grabar pero de todos modos hay que ponerse las pilas y hacerlo porque una audiencia que está esperando los videos. Sobre el fútbol, hoy sí ser futbolista 100%, este es un estilo de vida mucho más libre. Agradezco lo que me dio el deporte, pero no tengo intenciones de volver.

-¿Cómo fue tu evolución como creador de contenido?

-Ya había tenido una experiencia previa en TikTok en 2020. En ese momento, no usaba mi nombre porque era el hijo del presidente (que recién había asumido, además) y no quería generar esa atención. No subía nada muy elaborado pero fui creciendo. Tenía como 10.000 seguidores y después la gente se enteró quién era y subí como a 30.000. La terminé borrando esa cuenta pero el crecimiento acelerado me preparó para lo que vivo ahora. Hoy el proceso es más grande, pero no me sorprende tanto porque ya lo había experimentado.

Luis Lacalle Ponce de León. Natalia Rovira/Archivo El Pais

-Sos parte de la plataforma de contenidos Push. ¿Cómo definís tu perfil ahí?

-Trabajo en Push, sí, con el contenido que les puedo aportar en videos de música. Es un perfil similar al de mis redes, pero quizás más orientado a lo actual y a lo joven. Capaz hablo de artistas como CA7RIEL & Paco Amoroso en vez de centrarme en rock más clásico. La idea es adaptarme al perfil de la plataforma sin perder mi esencia.

-¿Qué música preferís escuchar?

-Principalmente rock argentino y uruguayo. De día, casi siempre rock; también algo de pop. Y de noche, en un contexto social, el reggaetón lo disfruto sin problema. No soy esa gente que quiere hacerse el distinto de escuchar todo el tiempo rock.

-¿Qué artistas admirás y por qué?

-Admiro a tres bandas principalmente. El primero con distancia es No Te Va Gustar. Es una banda especial para mí: suenan impresionante en vivo y recuerdo que la primera vez que los fui a ver quedé alucinado. Las letras también son muy profundas y los conocí en un momento personal en el que yo necesitaba una escapatoria en la música y la encontré con NTVG. En mí, eso tiene un valor adicional respecto a las demás bandas que me gustan. Miranda! también es una banda que me encanta. Fue el primer grupo que escuché fuera del reggaetón; admiro su mensaje y su autenticidad. Y, por último, El Cuarteto de Nos, especialmente por la creatividad de sus letras, que siempre me sorprenden. La originalidad que tienen es un talento que admiro mucho.

-En verano cubriste fiestas y eventos. ¿Cómo fue esa experiencia?

-Sí, cubrí muchas fiestas. Soy una persona que me encanta salir y quise sumar ese costado más social, más allá de la música. Lo disfruté mucho, aunque a veces está en la fiesta pensando que todavía no hiciste el video y esa presión como que no si disfruta tanto. Igual, me divierte y quiero seguir haciéndolo.

-¿Qué te pareció la temporada?

-Estuve entre Punta del Este y La Paloma. El clima no ayudó tanto, pero son días para estar con amigos y disfrutar. Sería injusto quejarme o decir que estuvo mala.

-Un video con comentarios tuyos sobre Punta del Este generó repercusión. ¿Cómo lo tomaste?

-Sabía que iba a generar comentarios, por lo que todo el mundo sabe. No me afectó porque quienes cuestionaban te dabas cuenta que no habían visto el video completo. Hablé de precios y de la presencia de gente más chica en fiestas, pero no fue una queja. Muchos opinaron sin ver el video completo e incluso mezclaron temas familiares que no tenían nada que ver. Me quedo con los mensajes de jóvenes que me dijeron: “Es tal cual lo contás”.

-¿Qué repercusiones tuviste en tu entorno sobre tu rumbo en redes sociales?

-Mi familia y mis amigos lo aceptaron enseguida. Ya tenía un perfil social activo organizando viajes y moviéndome en redes. Cada vez me iba perfilando hacia ese lado. Me apoyan porque ven que me gusta y que me va bien. No hay motivo para generar otra cosa y yo me cuido mucho de las cosas que digo, así que tampoco estoy exponiendo a nadie.

-¿Cuáles son tus próximos proyectos?

-Seguir hablando de música y crecer en redes. También quiero explorar más el streaming en vivo. Hago muchos vivos en TikTok con cientos de personas conectadas, y me gustaría llevarlo a otras plataformas para hablar de música y también de otros temas. Hay un proyecto muy grande también pero por el momento no puedo revelar muchos detalles.

