Cuatro series internacionales filmadas en Uruguay y que están disponibles en servicios de streaming

La llegada de la segunda temporada de la serie Barrabrava a la plataforma Prime Video sirve como excusa para recordar algunas otras series que se filmaron en Uruguay, aunque recreen otros países o ciudades del mundo.

Eso se debe a que en los últimos años, Uruguay se ha convertido en set de rodaje para conocidas series de distintas plataformas. Incluso hay una serie que actualmente se encuentra en rodaje en Montevideo y se estrenará el año próximo en Netflix.

Aprovechando el regreso de la serie que protagonizan Gastón Pauls y Matías Mayer, aquí va un repaso por algunas series que se grabaron en Uruguay y están disponibles en plataformas de streaming.

Senna

Disponible en Netflix

A lo largo de seis capítulos, esta serie brasileña filmada en gran parte en Uruguay, reconstruye la vida, ascenso y principales carreras del mítico piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna.

En la producción, estrenada a fines de 2024 en Netflix, se pueden reconocer con varios edificios emblemáticos de Montevideo, como el Club Uruguay y el Palacio Legislativo que se convierten en sedes de la Fórmula 1 y hoteles de lujo de Francia.

Margarita

En HBO Max

Ya se estrenó la segunda temporada de la serie juvenil de Cris Morena que se filmó en Uruguay, lo que permite reconocer fácilmente a varias figuras de la televisión, y algunos comediantes de nuestro país, Esta serie de HBO Max que oficia como continuación de Floricienta, también permite reconocer lugares y edificios de Montevideo, como el Jardín Japonés, el barrio Reus y la casa Quinta Aurelio Berro que sirven como escenarios para la ficción.

Amia: el fin de la verdad

Disponible en Flow

Dirigida por el uruguayo Guillermo Rocamora y filmada en parte en Ciudad Vieja (lo que alteró el tránsito y sorprendió a los vecinos de la zona aunque se filmó en un terreno baldío), la primera temporada de la serie israelí, reconstruye el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, en marzo de 1992. El elenco también cuenta con buena presencia uruguaya, y se pueden distinguir algunos edificios de esa zona de Montevideo.

Cromañon

Disponible en Prime Video

Imagen de la serie "Cromañón". Foto: Prime Video.

En Uruguay también se filmó la serie Cromañón sobre la tragedia ocurrida en Argentina durante un concierto de la banda Callejeros. Dirigida también por el uruguayo Guillermo Rocamora y con elenco mayoritariamente argentino, la serie se filmó durante la pandemia y utiliza escenarios de Montevideo como la fábrica abandonada en el barrio de Belvedere, y sus alrededores, que fueron maquillados para recrear la ciudad de Buenos Aires.