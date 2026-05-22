La serie filmada en Uruguay vuelve a Prime Video y Gastón Pauls dice cómo terminó casi desnudo por Montevideo

Estrenada en 2023, Barrabrava se convirtió rápidamente en uno de los éxitos argentinos de Prime Video. Creada por Jesús Braceras y filmada en gran parte en Uruguay, la ficción se mete en el costado más violento, político y marginal del fútbol a través de la interna de una barra brava.

Protagonizada por Gastón Pauls y Matías Mayer, la serie fue tendencia en redes sociales tras su estreno y ganó el premio Platino a mejor serie. La historia sigue a los hermanos César (Pauls) y “El Polaco” (Mayer), decididos a tomar el control de la barra del ficticio Club Atlético Libertad del Puerto tras la caída de su histórico líder, “El Tío”, interpretado por Gustavo Garzón.

Mientras César apuesta al cálculo frío y el Polaco se deja llevar por el impulso, ambos intentan sostener un liderazgo cada vez más frágil. La disputa escala entre traiciones, negocios turbios y enfrentamientos violentos hasta desembocar en una balacera que deja muertos, heridos y a los hermanos definitivamente enfrentados.

La segunda temporada, que se estrena hoy en la plataforma, retoma ese conflicto familiar con tono de tragedia shakesperiana que tiene policías corruptos, malandros, dirigentes y futbolistas conviviendo en un universo donde la lealtad vale menos que el poder, pero el amor por la camiseta sigue siendo sagrado.

Sobre el desafío de esta nueva entrega, la violencia alrededor del fútbol y las historias que inspiraron la ficción, los protagonistas y el creador de la serie conversaron con El País.

—¿Qué escena les dejó el cuerpo destruido en esta segunda temporada?

Pauls: Nos acordábamos con Mati que en la primera temporada tuvimos una escena, la pelea final, que fue muy fuerte para hacerla, llevó varias horas. Y ya soy un señor adulto, y en un momento, las rodillas y todos los huesos, comienzan a doler. En la segunda no me pasó tanto en relación a la actividad física concreta, pero sí pasó que tuve que transitar un par de situaciones de frío en Montevideo, muy poco abrigado (risas). Tenía que correr por la calle en bata, y paradójicamente era lo más cómodo del asunto. Porque había algo, en relación al frío y desnudez que tenía lógica con lo que estaba sintiendo mi personaje.

Mayer: El frío nos acompañó toda la temporada. El vestuario ya está marcado por los personajes, así que había que filmar igual aunque hiciera un frío bárbaro.

Braceras: Y es una temporada muy nocturna. Los vi sufrir.

Mayer: Si llega a haber una tercera, que sea todo de día.

—Matías, vos no pasás tanto frío, pero al Polaco lo vuelven a moler a palos.

Mayer: Sí, siempre la liga. Por algún lado siempre le toca. Siempre está metido en la roña, nunca tomando un café.

Imagen promocional de la segunda temporada de "Barrabrava". Foto: Difusión.

—¿Creen que Barrabrava habla de fútbol, o el deporte es la excusa para abordar otros temas como el poder?

Braceras: Lo dijiste, es una excusa para hablar, de poder y de estas personas que tienen a la barra como su forma de vivir. Pero esa es la excusa para meternos en sus vidas y desnudarlos. Es como mirar una tribuna, ver un par de personajes y decir: metámonos en la vida de este tipo; por qué está tirando esta piedra a la cancha. ¿Qué le pasa para putear al árbitro así, con tanto odio? Y cuando te empezás a meter, empezás a conocer los personajes y todo lo que viene atrás de todo eso.

—La serie también muestra, sobre todo en estos capítulos nuevos, que estos personajes solo viven para la barra.

Pauls: Sí, y por eso hay algo que trabaja mucho Barrabrava: la postura. Muchos de estos personajes tienen que adoptar un personaje, porque por ahí no pueden con su vida. No pueden mostrar sus debilidades, flaquezas, miedos o vacíos, y adoptan esa posición que es lo que les funciona.

Braceras: Para muchos, la barra es lo único que tienen. Por ahí no tienen trabajo, dinero, una pareja, pero cuando están en la barra, están en un personaje. Y por eso también se habla de ficción y realidad, y de las ficciones que las mismas familias arman, y todos se la creen. Funcionan así hasta que alguien viene y les dice: desarmemos esta ficción, este teatro, porque nos está haciendo mal a todos. Y ahí aparece la verdad, fuera de la ficción.

Mayer: Y hay algo interesante: me han dicho que con la serie como que estamos romantizando ese universo. Y creo que hay una diferencia muy grande entre romantizar con desnudar y mostrar algo tal cual es. Después te puede gustar más, o menos, estar en desacuerdo o no, eso es anecdótico, pero es lo que decía Jesús: si ves a alguien tirando una piedra, y hacés zoom en mostrar por qué se llega a eso. Después uno puede empatizar, pero eso no quiere decir que lo justifica o dice que está bien lo que está haciendo. No, es simplemente decir: esto es lo que llevó a que se desencadene tal cosa.

Gastón Pauls y Matías Mayer en la presentación de la segunda temporada de "Barrabrava". Foto: Fede Romero

—¿Qué fue lo más turbio que escucharon investigando para hacer la serie y sus personajes?

Braceras: Yo escuché de todo.

Pauls: Dale, contá (risas).

Braceras: Pasa que hay cosas que escuchás de la realidad que si las ponés en la serie, no te las creen. Nos pusimos a investigar para escribir los guiones, y decíamos: no podemos poner esto, porque nos van a decir que nos fuimos de mambo. De verdad que la realidad supera a la ficción, como que se roben un puma como pasó hace unos años, o gente disparando adentro de las canchas, o que alguien tire en las gradas las cenizas de un velorio.

—¿A qué responde el hacer esta temporada más fracturada cronológicamente, con varias líneas temporales al mismo tiempo?

Braceras: Eso tiene que ver con la idea de llegar a fondo a los personajes, y entender la búsqueda del por qué están actuando así. Por qué estos dos hermanos están enfrentados. Para eso tuvimos que escarbar en el pasado y entender qué había pasado, a qué se refieren cuando se echan en cara cosas en la primera temporada.

—¿Si tuvieran que definir brevemente estos hermanos, qué responden?

Mayer: Creo que la palabra que los define es “ego”.

Pauls: “Frío”, lo que es un atractivo en esta temporada. Porque esa aparente frialdad que tenía mi personaje en la primera temporada, ahora se empieza a conocer su calidez.

Braceras: Para mí es “amor”. Porque hay mucho de lo que hacen, sufren y no pueden manejar que viene de ese lado.