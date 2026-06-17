La hermana olvidada de Mozart: la serie que imagina a Maria Anna como una estrella al estilo Lady Gaga

Las producciones de época ya no buscan ser únicamente reconstrucciones más o menos fieles del pasado. En los últimos años, películas y series como María Antonieta, de Sofia Coppola, The Great o Bridgerton demostraron que la historia también puede dialogar con el presente, incorporar miradas modernas y de paso atraer a nuevas generaciones de espectadores. En esa línea se inscribe Mozart Mozart, la nueva serie creada por Andreas Gutzeit, que toma una de las figuras más célebres de la música universal para contar una historia distinta.

La ficción que se estrena este jueves a las 22.00 en el canal Film & Arts (y estará disponible en Flow y NSNOw de Nuevo Siglo) no intenta descubrir al compositor, sino rescatar a una mujer borrada por la historia. Por eso se pone el foco en Maria Anna Mozart, conocida como Nannerl, la hermana mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Aunque la historia oficial la relegó a un segundo plano, los registros indican que fue una niña prodigio y una destacada intérprete antes de que las convenciones de la época pusieran fin a su carrera artística.

Para Gutzeit, creador de las elogiadas Sisi y Colonia Dignidad, y showrunner de esta serie, allí estaba la historia que valía la pena contar: la de una joven talentosa cuyo destino quedó trunco por las limitaciones impuestas a las mujeres del siglo XVIII.

—En la historia oficial, Maria Anna Mozart quedó eclipsada por Wolfgang. ¿En qué momento pensó que había encontrado una protagonista para la serie?

—Fue en el momento en que descubrimos que ella había sido la primera niña prodigio. El primer “wunderkind” de la familia. Wolfgang se sumó después. Cuando ella cumplió 14 años y la sacaron de los escenarios porque ya no podía seguir actuando, nos preguntamos: “¿Y ahora qué?”. Ahí había una historia. Todos conocemos la vida de Wolfgang Amadeus Mozart. Hay películas, obras de teatro y muchísimas versiones sobre él. Nosotros queríamos contar la otra cara de esa historia.

Andreas Gutzeit, creador de "Mozart Mozart". Foto: Difusión.

—Se trata de una historia que tiene resonancias muy actuales.

—Exactamente. Romper barreras en la industria del entretenimiento o en cualquier ámbito profesional sigue siendo un desafío para muchas mujeres. En algunos aspectos no es tan diferente a lo que ocurría hace 250 años. Sentimos que era una historia que merecía ser contada, especialmente para audiencias jóvenes que probablemente nunca habían escuchado hablar de Maria Anna.

—La serie se aleja del tono solemne que suelen tener los dramas de época. Esta es irreverente y pop. ¿Buscaban romper convenciones del género con Mozart Mozart?

—Venimos de hacer cuatro temporadas de Sisi y allí ya habíamos empezado a experimentar. Aprendimos que lo que realmente conecta con el público es la historia humana, las relaciones entre los personajes y los conflictos emocionales. Y no buscamos una verdad histórica absoluta, sino una verdad emocional.

—También hay una decisión estética muy marcada.

—Siempre tenemos miedo de aburrir al público. Si el lenguaje, los movimientos o la puesta en escena resultan demasiado rígidos, es difícil conectar con una audiencia joven. Nunca quisimos hacer una recreación históricamente exacta de Mozart. Queríamos contar una historia atractiva para espectadores contemporáneos. Por eso tomamos libertades con el vestuario, la música y muchos otros elementos. Sabíamos perfectamente qué reglas estábamos rompiendo.

Imagen de la serie "Mozart Mozart". Foto: Armands Virbulis

—Después del éxito internacional de Sisi, ¿sentía presión al enfrentarse a otra figura histórica?

—Como escritor y productor, uno siempre es tan bueno como su próximo proyecto. Nunca se trata del último éxito, sino del siguiente desafío. Así que sí, hay presión. Estamos muy agradecidos por cómo funcionó Sisi en Latinoamérica y esperamos que el público se divierta tanto con Mozart Mozart como se divirtió con aquella serie.

—La música también juega un papel fundamental para esa mistura. ¿Cómo trabajaron ese aspecto?

—Tuvimos largas discusiones. Nos preguntamos si debíamos usar únicamente música clásica, si debíamos hacer algo parecido a Bridgerton, y finalmente elegimos algo diferente. Teníamos un desafío único: debíamos crear música capaz de transmitir que Maria Anna era tan talentosa como Mozart, o incluso más. Trabajamos junto a la compositora Jessica de Rooij y la directora Clara von Arnim para desarrollar una propuesta audiovisual en la que, cuando ella interpreta su música, algo cambia en la pantalla y en las relaciones entre los personajes.

—Al verla es inevitable pensar en propuestas como María Antonieta, de Sofia Coppola, que incorporaban elementos pop a relatos históricos.

—Claro. Es una referencia fantástica. La clave es entender que no estamos haciendo un documental. Estamos reinterpretando una historia para una audiencia contemporánea.

Imagen de la serie "Mozart Mozart". Foto: Difusión.

—Si la serie tiene éxito, ¿le gustaría seguir revisitando personajes históricos desde la perspectiva de figuras olvidadas?

—Antes que nada, si tiene éxito, ya tengo lista la segunda temporada (risas). Pero sí, los personajes históricos siempre son fascinantes. Dicho eso, no queremos limitarnos al drama de época. Nuestro próximo proyecto es un thriller y luego viene una serie de espionaje. Nos gusta movernos entre distintos géneros.

—Si Maria Anna Mozart viviera hoy, ¿sería compositora clásica o una superestrella global?

—Sería una superestrella. Le daría pelea a Lady Gaga. Era extremadamente versátil. Esa fue una de las ideas centrales de la serie: mostrar todo lo que podría haber llegado a ser. Así como Amadeus fue una especie de estrella de rock de su tiempo, nos preguntamos qué harían estos personajes si vivieran hoy. A partir de esa pregunta construimos la historia, la música y el universo de la serie.

—¿Por qué siguen funcionando estas historias siglos después?

—Porque el drama humano no cambia. La forma en que contamos las historias puede transformarse, pero las emociones siguen siendo las mismas. Por eso relatos como La Odisea siguen vigentes después de miles de años. La gente quiere conectar con otros seres humanos, verse reflejada en ellos y preguntarse cómo actuaría en esas mismas circunstancias.