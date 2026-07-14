Aumento de transferencias "tendrán gran impacto" en las FF.AA., sostuvo Lazo; oposición alertó bajos salarios

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, en el contexto de la discusión de la Rendición de Cuentas, señaló ante el Parlamento que la propuesta de unificación de las transferencias monetarias a los hogares más vulnerables con menores y el aumento de los montos es una “política de enorme relevancia” para las Fuerzas Armadas. Esta es una idea del gobierno que aún está en discusión, sobre todo por los cambios que se proponen para las llamadas contraprestaciones, que son la obligatoriedad de la asistencia de los niños y adolescentes a los centros educativos y controles regulares de salud.

Lazo, en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, después de defender el incremento salarial que se hizo en 2026 a partir del Presupuesto, se refirió a la propuesta del gobierno para las transferencias monetarias: “Cuando hablamos de los hogares de nuestro personal militar y particularmente del personal subalterno”, nos referimos a “familias de ingresos bajos y medios, con miles de niños y adolescentes que hoy reciben distintas modalidades de asignaciones familiares”.

Ante ese contexto, Lazo aseguró que “esta transformación” que se propone “no es un tema ajeno” al Ministerio de Defensa. “Tenemos la responsabilidad de acompañarla y de trabajar para que las familias militares tengan derecho a estas prestaciones y puedan incorporarse efectivamente al nuevo régimen”, indicó. Y añadió que, según información preliminar que tienen a partir de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), “más de la mitad de los menores de edad que viven en hogares donde hay personal militar se encuentran en los primeros cinco deciles de ingreso. Y solamente desde enero de 2025 nacieron en Sanidad Militar cerca de 1.000 niños, hijos de personal subalterno”.

Al mismo tiempo, la ministra indicó que el ajuste salarial que se hizo en 2026 debe leerse como una “señal de continuidad: preservar el salario frente a la inflación y, al mismo tiempo, continuar mejorando gradualmente su poder de compra”. A su entender, “no se trata de afirmar que todos los problemas salariales están resueltos” porque los del personal militar y “particularmente del personal subalterno continúan requiriendo atención”.

Sin embargo, entiende que hubo “avances concretos”. Para argumentar, Lazo señaló que se registró una “recuperación real importante entre 2005 y 2019, una nueva mejora acumulada entre 2020 y 2025 y ahora un crecimiento real adicional del 2,2% en 2026.

El diputado blanco Gabriel Gianoli aseguró en la comisión que el Ministerio de Defensa tiene una Rendición de Cuentas “de las más complejas” por los recortes que hay en determinados programas, y que “lo más grave” es que “no existe la voluntad del Poder Ejecutivo de aumentar los salarios del personal militar”. En esa línea, aseguró que las remuneraciones de los soldados “necesitan ser equiparadas a lo que sucede en el resto de la Administración”.

El Ministerio de Defensa realizó varios pedidos a los legisladores, entre los que está prorrogar por tres años y única vez el plazo para que militares que ingresaron en 2019 y 2020 terminen ciclo básico. En la medida quedarían implicados 215 efectivos entre 2027 y 2028. El director de Recursos Humanos, Ángel Sánchez, explicó que hay tareas del personal subalterno, como en las cárceles o la guardia de frontera, que, por tener “una cantidad de días en diferentes misiones”, que no les permiten “atender de la mejor manera” el estudio.

También se solicitó la supresión de 68 vacantes desocupadas en el inciso. Lazo aseguró que la “selección no respondió a una reducción lineal de las estructuras, sino a un análisis realizado en coordinación con cada unidad ejecutora, utilizando vacantes de ingreso y de ascenso, procurando en cada caso minimizar el impacto sobre las necesidades futuras de personal y no afectar las posibilidades de carrera”.