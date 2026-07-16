Inspección de Trabajo analiza denuncias de irregularidades de las cámaras pesqueras y el sindicato

El debate entre la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU), la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPU) y el Centro de Maquinistas Navales (CMN) escaló a la Inspección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con motivo de denuncias de irregularidades por parte de los dueños de los barcos. Representantes del sector empresarial y de la Intergremial Marítima, fueron recibidos por la subinspectora de Trabajo, Andrea Bouret, quien aseguró en rueda de prensa que se realizaron inspecciones aunque no amplió sobre los resultados de los análisis.

“Tenemos inspecciones realizadas y las estamos estudiando”, dijo Bouret y destacó la importancia de establecer un ámbito tripartito en el MTSS. “Es muy favorable que esté la abogada porque es un paso al diálogo tripartito”, indicó la jerarca sobre la participación de una representante legal por parte de las cámaras. Según supo El País en base a fuentes del sector empresarial, las gremiales mantendrán una reunión virtual entre hoy y mañana con la abogada para conocer detalles del encuentro.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Leonardo Mainé. Leonardo Maine/Archivo El Pais

“Hoy valoramos este acercamiento, este primer encuentro, y ya pedimos información”, dijo Bouret y destacó la buena disposición al diálogo. Según supo El País, las partes acordaron reunirse en un nuevo encuentro el próximo mes.

Trabajadores

El CMN había denunciado la pérdida de puestos de trabajo ante el Parlamento hace algunas semanas ya que considera que los permisos particulares para tripulantes y barcos extranjeros (weivers) otorgados por Prefectura Nacional Naval comprometen a estudiantes egresados de la Escuela Naval y Escuela Técnica Superior Marítima que atraviesan dificultades a la hora de desempeñarse en barcos extranjeros. El sindicato también denunció condiciones de “semiesclavitud” con salarios inferiores a los establecidos por laudo para trabajadores indonesios.

Conferencia de prensa de la Intergremial Marítima del Uruguay. Foto: Intergremial Marítima del Uruguay.

La Intergremial Marítima reúne al Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay Tráfico y Cabotaje (Suddeppu) y el CMN y los trabajadores involucrados son patrones de pesca (denominados capitanes, quienes no son dueños de los barcos) y marineros (aquellos que se encargan de las actividades dentro de los buques). Mientras que el rol de las cámaras empresariales en la discusión es como dueños de los buques.

Luego del encuentro en el MTSS, el secretario del CMN, Facundo Montaña, dijo que la Inspección “constata que hay extranjeros y que no tienen aporte a la seguridad social”. “También solicitamos que prefectura tiene que participar en este ámbito, que es gran responsable de todo lo que está sucediendo y que no se hace cargo, solamente busca pretexto para lavarse las manos”, dijo.

Por otra parte, Montaña solicitó garantías para los trabajadores por parte de la cartera. “No podemos tolerar que haya estas condiciones en los propios buques de bandera uruguaya que son parte del Estado uruguayo”, señaló y agregó que las condiciones de trabajo en los buques “desconocen todas las leyes nacionales”.

El dirigente sindical indicó que la intergremial tiene previsto realizar una movilización en el puerto de Montevideo el próximo 21 de julio y agregó: “Entendemos los tiempos del Estado que son demasiado burocráticos, pero la realidad que estamos viviendo nadie la está resolviendo. Y los ámbitos que construye el Ministerio, las empresas no se presentan y eso es preocupante”.