Argentina recupera su poder de atracción para las marcas uruguayas y varias ya desembarcaron en ese mercado
Indian, Viasono, Magma, Goland, Ricardito e Inner Beauty se han instalado recientemente en el país vecino, atraídas por un escenario con reglas más claras y una mayor apertura a la importación.
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