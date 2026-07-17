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El País El Empresario

Argentina recupera su poder de atracción para las marcas uruguayas y varias ya desembarcaron en ese mercado

Indian, Viasono, Magma, Goland, Ricardito e Inner Beauty se han instalado recientemente en el país vecino, atraídas por un escenario con reglas más claras y una mayor apertura a la importación.

Antonio Larronda
Antonio Larronda
17/07/2026, 04:00
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Buenos Aires. Es el primer destino de las marcas uruguayas que llegan a Argentina.
Buenos Aires. Es el primer destino de las marcas uruguayas que llegan a Argentina.

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