Cierres temporales de AmBev y FNC: Sindicatos de la bebida aguardan respuestas del gobierno

El Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN) y el Sindicato de Pilsen—pertenecientes a la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB)— aguardan mantener reuniones con autoridades de gobierno tras los cierres temporales de la planta de AmBev-Cimpay en Paysandú y el de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) en Minas (Lavalleja).

Según indicaron fuentes del SOEN, mañana se presentarán en la Comisión de Asuntos Laborales de la Junta Departamental de Paysandú para explicar la situación que atraviesan los trabajadores ante el anuncio de cierre temporal de la empresa en febrero de este año, sobre el que aún no tienen una respuesta.

Por otra parte, indicaron que ejecutivos de AmBev mantendrán una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el martes, por lo que los trabajadores mantendrán las medidas sindicales hasta tener una respuesta concreta.

Los trabajadores realizaron una asamblea general la semana pasada en la que reafirmaron mantener las medidas con el laboratorio paralizado, lo que resulta en mayores impactos en el resto de las malterías uruguayas. “No queremos runión, queremos respuestas”, señalaron las fuentes.

Planta de AmBev en Paysandú. Foto: Pedro Dutour

Una delegación del SOEN mantuvo una reunión virtual el pasado 27 de junio con ejecutivos de Ambev. Fuentes del gremio señalaron a El País que no recibieron una respuesta sobre el futuro de los trabajadores y agregaron que tampoco mantuvieron contacto desde entonces.

En febrero de este año, AmBev recurrió al cierre temporal de su planta en Paysandú AmBev-Cimpay (la exNorteña) que en principio estaba prevista para abril y mayo pero se extendió hasta el 31 de julio. De un total de 110 trabajadores (entre obreros y administrativos) enviados a seguro de paro, 60 personas pertenecen al sector obrero, y ahora 15 de ellos recibieron una extensión del beneficio hasta setiembre y a los 45 restantes se les vencerá el beneficio el próximo 1° de agosto.

Sindicato de Pilsen.

El Sindicato de Pilsen mantuvo una reunión con el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, donde según relató a El País el presidente del gremio, Bruno Pastorino, el jerarca valoró los planteos del sindicato.

Pastorino señaló que Ximénez planteó a los trabajadores buscar “soluciones viables” para mantener la planta. El dirigente sindical resaltó que la principal preocupación de los trabajadores –unos 1.000 afectados en total que incluyen aquellos en planta y cadena de distribución– radica en la “revisión del negocio de FNC en Uruguay” que había anunciado la empresa.

En ese sentido, agregó que la problemática necesita una mayor participación de actores políticos, por lo que el sindicato espera reunirse con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse y se encuentra a la espera de la respuesta del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Fundada en 1866, FNC es la principal compañía cervecera y distribuidora de bebidas de Uruguay con un 70% de participación del mercado. Produce y comercializa marcas icónicas como Pilsen, Patricia, Patagonia, Corona y Stella Artois en sus dos plantas ubicadas en los departamentos de Montevideo y Minas.