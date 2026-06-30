El Ministerio de Trabajo citó al sindicato de Pilsen por cierre de planta y trabajadores levantan medidas

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) citó al sindicato de Pilsen –perteneciente a la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB)– para establecer una mesa de diálogo con motivo del cierre temporal de la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) en Minas, Lavalleja. Por este motivo, el gremio levantó las medidas que había establecido el jueves pasado, luego de que FNC anunciara el cierre de la planta.

Según indicó el sindicato de Pilsen en un comunicado, la citación del MTSS se recibió el sábado, mientras que la reunión tripartita se celebrará mañana miércoles. "Por este motivo tal como se informó en asamblea se levanta el paro nacional pero quedamos atentos a evaluar futuras medidas dependiendo de cómo avancen las negociaciones", señaló el gremio.

Pabellon Nacional y Escudo Nacional en la fachada del edificio sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, ubicado en Juncal 1511, Ciudad Vieja, Montevideo. Foto: Archivo El Pais/Gerardo Perez

La planta de Minas se encuentra sin actividades con motivo de la parada habitual de mantenimiento que realiza la empresa todos los años y se espera que los 59 trabajadores que se encontraban en funciones no retomen sus tareas el próximo mes. En cuanto a la planta de Montevideo, se espera una parada de mantenimiento para julio, aunque no está previsto un cierre temporal ni envíos a seguro de paro, según indicaron a El País fuentes que conocen la situación de la empresa.

Acto de FOEB. Foto: Leonardo Mainé

El pasado viernes, la FOEB realizó una movilización en las inmediaciones de FNC en Montevideo en reclamo al cierre previsto por la empresa. “Nosotros no vamos a cumplir esa cláusula hasta que no llegue la citación del MTSS porque no queremos discutir de forma bipartita”, había dicho a El País el presidente del sindicato, Bruno Pastorino.

Históricamente, la FOEB y la industria de la bebida en Uruguay cuentan con fondos sociales y complementos especiales (fondos de retiros, bolsas de trabajo y subsidios). Según explicó Pastorino a El País, el sindicato de Pilsen resolvió en asamblea el pasado viernes, absorber la cobertura de parte del subsidio a los trabajadores en seguro de paro que FNC no estaba asumiendo hace algunos años. El dirigente sindical agregó que la mayor preocupación de los trabajadores no es el cierre de la planta Minas sino el análisis que tiene previsto FNC en toda la industria cervecera de Uruguay.