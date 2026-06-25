FNC envía al seguro de paro a todo el personal de Minas y detiene sus operaciones por un mes

Lo que parecía el cierre temporal de la planta industrial de Cervecería y Maltería Paysandú (Cympay) del grupo multinacional Ambev, comenzó a escalar a una crisis en la industria cervecera uruguaya. En especial en el departamento de Minas, donde se espera que Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) detenga sus operaciones por un mes a partir del 1° de julio, según explicaron fuentes del sector a El País. La medida alcanza a 59 trabajadores y se aguarda una “revisión de las operaciones” de FNC en el país.

La planta de Minas se encuentra sin actividades con motivo de la parada habitual de mantenimiento que realiza la empresa todos los años y se espera que los trabajadores no retomen sus tareas el próximo mes. En cuanto a la planta de Montevideo, se espera una parada de mantenimiento para julio, aunque no está previsto un cierre temporal ni envíos a seguro de paro.

Fuentes vinculadas a la industria indicaron a El País que se mantuvieron reuniones con los ministerios de Industria, Energía y Minería (MIEM); de Economía y Finanzas (MEF) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), cuyas autoridades estarían dispuestas a establecer mesas de diálogo tripartitas para discutir el futuro de la empresa.

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, indicó a El País que la cartera estaba en conocimiento de la situación que atravesaba la empresa, aunque señaló que no se mantuvieron reuniones en la Dinatra.