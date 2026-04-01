Oddone se reunió con ejecutivos de Ambev por cierre temporal de su planta en Paysandú, ¿qué se propuso en la reunión?

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, parte del equipo de la cartera y de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) recibieron al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera y a ejecutivos de la cervecería Ambev en Uruguay, Argentina y Brasil para dialogar sobre el cierre temporal de la planta de Cervecería y Maltería Paysandú (Cympay), que decidió la empresa en marzo y que se extenderá hasta junio. “Fue una reunión muy seria y franca”, dijo Olivera a El País y agregó que las partes coincidieron en que “se busca preservar la actividad industrial, para no encontrarnos con el problema a la vuelta de la esquina dentro de un par de meses”.

Productividad y competitividad fueron dos conceptos que según Olivera estuvieron presentes durante todo el encuentro. “Paysandú lo que tiene es, por un tema logístico, tiene mayores costos asociados de distancias a puertos. Creo que esto habla también de un problema que es generalizado en la industria”, dijo Olivera y agregó que las autoridades brindaron una “respuesta seria”. Durante las próximas semanas el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la empresa intercambiarán información para aplicar alguna posible medida de salvaguarda.

Por su parte, el Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN) también mantuvo reuniones con otras autoridades del MEF hace algunas semanas, donde se dialogó sobre la situación de unos 100 trabajadores de un total de 120. Según dijo a El País el presidente del SOEN, Eduardo Alza, el gremio no descarta tomar medidas de paro y asambleas en función de lo que decida el gobierno luego del encuentro de ayer con Ambev y la Intendencia de Paysandú.

Botellas de cerveza vacía. Foto: Pixabay

En Uruguay AmBev cuenta con dos plantas, una en Paysandú y otra en Nueva Palmira (Colonia). Esta última cuenta con unos 100 trabajadores. La empresa produce cerca de 130.000 toneladas anuales de malta en cada planta, que se destina en su totalidad a la exportación del producto al nordeste de Brasil. Además de producir las marcas de cerveza de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) –subsidiaria de AmBev en Uruguay– que incluyen Norteña, Patricia, Pilsen y Zillertal, AmBev envasa Stella Artois y distribuye otras marcas como Brahma, Budweiser, Corona y la línea de refrescos Pepsi y energizantes Gatorade.

El pasado 11 de marzo, la empresa solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) una ampliación del cierre temporal de la planta por dos meses más, que en principio sería entre marzo y abril pero se extendió hasta junio.

Planteos

Si bien el encuentro sirvió para dialogar sobre la situación que atraviesa la industria y en particular, las actividades que se desarrollan en Paysandú, Ambev realizó una propuesta concreta. Pese a que no brindaron detalles del encuentro de ayer, fuentes vinculadas a la compañía confirmaron a El País que los ejecutivos solicitaron aumentar la devolución de impuestos a las exportaciones de malta que actualmente es de 3% a un 6%.

Esto también fue planteado con anterioridad a los ministros Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) y Juan Castillo (Trabajo y Seguridad Social) durante reuniones concretadas hace algunas semanas.

Olivera señaló que ayer se discutió sobre los costos energéticos y logísticos que comprometen la viabilidad de la empresa. “Si no hay soluciones de fondo en ese tema, habrá que ir por otro lado", dijo. “(La empresa) habla de que Uruguay es un país donde la energía y la logística hacen la diferencia en materia de viabilidad empresarial e industrial”, dijo el titular de la Intendencia de Paysandú y aseguró que durante la reunión con el MEF se plantearon algunas comparaciones con algunas políticas de subsidio a la industria en la región.

Trabajadores de Ambev. Foto: SOEN

Las cervezas de marca brasileña se observan cada vez con más frecuencia en las góndolas y bares uruguayos que observan menores costos y mayores beneficios a la hora de importarla que de producirla en el mercado local. Olivera sostuvo que si bien Ambev no plantea la posibilidad de un posible cierre definitivo, el negocio de la maltería en Uruguay corre riesgo de que se construyan plantas de malta en Brasil ya que es un lugar más conveniente en materia económica para instalarse.

Alternativas logísticas

En un primer comunicado difundido el pasado 24 de febrero, FNC indicó que el motivo del cierre es que “el negocio de malterías se enfrenta a un escenario desafiante por los altos costos de producción y logística, por un tipo de cambio a la baja que desalienta las exportaciones y por una caída en la demanda regional de malta”.

La problemática de los altos costos también estuvo planteada en la reunión con el MEF y según Olivera, una alternativa discutida fue la posibilidad de que la producción de Paysandú que actualmente sale por el puerto de Nueva Palmira, salga del país a través del puerto de Concepción del Uruguay o por el puerto de Fray Bentos.

Esto implicaría menores costos pero también supondría restricciones horarias en Aduanas, otros costos de flete y traslado por el puente de Fray Bentos, restricciones de cruce por pasos de frontera y una nueva infraestructura. “Por eso hay cosas de corto, mediano y largo plazo”, explicó Olivera.

“Puede pensarse en clave de formatos de compensación de esos costos o sobrecostos estructurales vinculados a la distancia o a los problemas logísticos. Capaz que aparecen otras soluciones también”, dijo Olivera.