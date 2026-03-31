La advertencia que lanzó el FMI por los impactos del conflicto bélico en Medio Oriente en países como Uruguay

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre que los efectos del conflicto bélico en Medio Oriente en materia de inflación y desaceleración del crecimiento, además de impactos en las personas de menores ingresos, que variarán según el país.

“El shock es global, aunque asimétrico. Los países importadores de energía están más expuestos que los exportadores, los países más pobres más que los más ricos, y los que tienen reservas escasas más que los que cuentan con amplios colchones”, detalla el organismo.

La clave, según el organismo, está en cuánto tiempo dure el conflicto iniciado hace un mes con un ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

El exceso de gas se quema en la refinería de petróleo de Haifa, ciudad situada en el norte de Israel. Foto: AFP

Una guerra breve podría hacer que los precios del petróleo y el gas se disparen antes de que los mercados se ajusten, mientras que un conflicto prolongado podría mantener la energía a precios elevados y ejercer presión sobre los países que dependen de las importaciones de crudo, como es el caso de Uruguay

También contempla un escenario intermedio donde persisten las tensiones, la energía continúe en niveles altos y eso lleve a que haya dificultades para contener la inflación, “con una incertidumbre y un riesgo geopolítico constantes”.

“Aunque la guerra podría moldear la economía global de diferentes maneras, todos los caminos conducen a precios más altos y a un crecimiento más lento”, señala el Fondo.

Punto clave. Una persona señala una página del sitio web Marinetraffic que muestra el tráfico de embarcaciones comerciales en el borde del estrecho de Ormuz, cerca de la costa iraní. Foto: AFP fotos

Por el bloqueado estrecho de Ormuz, pasa un 25% del petróleo mundial y un 20% del gas natural. Pero, además que esto generó peores condiciones financieras globales, partes de Medio Oriente, África, Asia Pacífico y Latinoamérica se enfrentan a la presión adicional de precios más altos de fertilizantes (el 33% pasa por Ormuz) y alimentos.

“Los más vulnerables serán quienes soporten la mayor carga. Las personas en países de bajos ingresos son las más vulnerables ante el aumento de precios, ya que los alimentos representan, en promedio, alrededor del 36% del consumo, en comparación con el 20% en las economías emergentes y el 9% en las economías avanzadas. Esto convierte cualquier aumento repentino en los precios de los fertilizantes y los alimentos no solo en un problema económico, sino también sociopolítico, especialmente donde los recursos fiscales para amortiguar el impacto son limitados”, alertó el FMI.

“En gran parte de Asia y algunas zonas de América Latina, donde la inflación había sido relativamente baja, el aumento de los precios de la energía y los alimentos pondrá a prueba la resiliencia de las expectativas, especialmente en economías con monedas más débiles y grandes importaciones de energía”, concluyó.