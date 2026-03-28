Con récord de transferencias instantáneas, se consolida preferencia de uruguayos por pagos digitales versus efectivo y cheques

El informe del Sistema de Pagos Minorista correspondiente al segundo semestre de 2025, que publicó el Banco Central (BCU) ayer, mostró que los pagos con tarjetas, transferencias bancarias y celulares siguen ganando terreno frente al uso de efectivo y cheques. Esto se dio, tanto por el crecimiento de los pagos electrónicos, como por el descenso en la utilización de efectivo y cheques.

El BCU elabora el Índice de Pagos Electrónicos vs. Tradicionales (IPET). En el segundo semestre de 2025, el IPET se ubicó en 80, lo que significa que el 80% de los montos operados fueron gestionados mediante medios electrónicos, consolidando la tendencia hacia la digitalización. En el primer semestre el IPET se ubicaba en 79.

“El valor de los pagos minoristas alcanzó un nivel equivalente a 6,8 veces el Producto Interno Bruto (PIB), con las transferencias representando el 88% del total, seguidas por los cheques (7%) y las tarjetas de pago (4%)”, señaló el informe del BCU.

En lo que refiere a la operativa del sistema de pagos minorista, las transferencias alcanzaron los 125 millones de operaciones en el segundo semestre de 2025, lo que implicó un crecimiento interanual de 24%. El monto operado, medido en términos reales, se expandió 4% frente a igual período de 2024.

A su vez, hubo récord de transferencias instantáneas con 34 millones, dijo el Central esto implica 50% más respecto al primer semestre 2025 y el doble respecto a igual período del año pasado.

Por su parte, las operaciones con cheques totalizaron 3,3 millones, registrando una disminución interanual de 12%, “lo que reafirma la tendencia estructural de reducción en el uso de este instrumento”, señaló el reporte.

En términos reales, el monto operado mediante cheques se redujo 6% respecto al mismo período del año anterior.

“El cociente transferencia/cheque se ubicó en 38 en el semestre, consolidando la tendencia ascendente. Este indicador refleja que, por cada cheque emitido, se cursaron 38 transferencias a través de los sistemas, considerando tanto las operaciones interbancarias e intrabancarias como los cheques comunes y diferidos”, afirmó el BCU.

Por su parte, las tarjetas de débito lideraron el mercado con 298 millones de operaciones, con un aumento del 16% respecto al mismo período del año anterior, representando el 61% del total de transacciones. El monto total operado en Uruguay medido a pesos constantes verificó un incremento interanual del orden del 9%.

En tanto, las tarjetas de crédito alcanzaron 101 millones de operaciones, con un incremento interanual del 9%. El monto total operado en Uruguay medido a pesos constantes registró una suba de 8% frente a igual período del año anterior.

En tanto, el dinero electrónico “mostró un fuerte dinamismo, con 95 millones de operaciones y un crecimiento del 39%, destacando el aumento del dinero electrónico general con un aumento del 72%”, remarcó el BCU. “El monto total operado con dinero electrónico medido en pesos constantes aumentó un 20% respecto al mismo período del año anterior”, añadió.

EXTRACCION DE DINERO EN CAJERO AUTOMATICO BANRED, CAJEROS AUTOMATICOS, ND 20090831 Banred. En 370 cajeros automáticos de todo el país realizan 3.000.000de transacciones por mes. Tiene 500.000 tarjetas.¶ maría inés hiriart

En los canales y servicios de pago se observó un crecimiento de la operativa de los proveedores de servicios de pago y cobranza de 13%, impulsado por las cobranzas (+14%), así como un aumento de los pagos web (+33%) y móviles (+9%).

En contraste, disminuyeron las operaciones en cajeros automáticos (-7%) y las remesas enviadas (-12%).

“Finalmente, en términos de infraestructura, se registraron 140.102 terminales POS (el aparato por donde se paga con tatjeta), 239 sucursales bancarias y 8.487 cajeros automáticos y dispensadores de efectivo. Estos datos reflejan una expansión en la cobertura de medios electrónicos y una leve contracción en la infraestructura tradicional”, indicó el BCU.