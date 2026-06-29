Cipriani acelera en Punta: avanza la primera torre y busca captar hasta US$ 20 millones con un bono

El Grupo Cipriani avanza con la construcción de la primer torre de su proyecto en Maldonado con hotel y casino y prevé captar hasta US$ 20 millones para el desarrollo de sus obras, a través de la emisión de un bono privado.

Punta del Este se sigue consolidando como uno de los principales escenarios de proyectos de ultralujo de la región. Ya hay varias torres residenciales, hoteles cinco estrellas y complejos de usos mixtos que se siguen multiplicando en diversos puntos de la ciudad, más que nada en zonas como José Ignacio, Manantiales, La Barra y La Brava. De hecho, en este último sector es donde se está gestando una redefinición de estos proyectos en la costa uruguaya.

A lo largo de sus ocho kilómetros de frente oceánico, en La Brava conviven edificios históricos, con torres modernas de pocos pisos, y desarrollos de gran altura, unidos por un mismo atractivo: vistas inmejorables al Atlántico.

Una de las edificaciones con más historia de la zona es el Hotel San Rafael, ubicado en la parada 11.

Con su imponente estructura de ladrillo a la vista y techos a dos aguas, fue durante décadas uno de los símbolos de la ciudad y el epicentro de la vida social de generaciones de vacacionistas.

Tras años de abandono, el edificio culminó de manera definitiva en 2019 con la demolición de la estructura.

Sin embargo, lejos de permanecer como un espacio vacío, el terreno fue elegido por Grupo Cipriani para desembarcar en Uruguay con Cipriani Resort, Residences & Casino Punta del Este.

Tras una inversión estimada en US$ 700 millones, la compañía está construyendo un proyecto que incluye hotel, residencias, casino, siete restaurantes, spa, locales comerciales de lujo y entretenimiento, además de la construcción de una réplica del San Rafael. Es decir, va a mantener el diseño de un techo a dos aguas y la característica silueta de ladrillo, similar a la antigua construcción.

Además, el grupo Cipriani prevé emitir un bono de forma privada (no cotiza en bolsa) por hasta US$ 20 millones el próximo 15 de julio, a tres años de plazo. La firma utilizará los fondos obtenidos de la colocación de dicha deuda para la continuación de la construcción de la Torre 1 de Cipriani Ocean Resort and Club Residences en Punta del Este, según dijeron a El País fuentes del mercado.

En esta línea, dijeron que el documento señala que “el Grupo Cipriani ya se ha comprometido e invertido un mínimo de US$ 170 millones para la adquisición del terreno, el diseño del proyecto, los gastos de urbanización, las obras de demolición, la construcción de la Fase 1 (hotel y casino) y parcialmente de la Fase 2 (las tres torres de apartamentos) y otros gastos/honorarios”.

Para el casino, el grupo proyecta contar con 50 mesas de juego en la sala de juego pública, 15 mesas de juego VIP en una sala de juego privada, 300 máquinas tragamonedas en la sala de juego pública, 75 máquinas tragamonedas de alto límite ubicadas en una sala exclusiva para jugadores de alto límite y bar y restaurante abiertos las 24 horas en la sala de juego.

Casino del Cipriani. Foto: La Nación.

El plan de negocios del hotel y casino incluido en el documento que comentaron las fuentes, prevé una facturación del casino de unos US$ 53 millones en el primer año para alcanzar los US$ 90 millones en el quinto año.

Este es el primer resort Cipriani del mundo y su primer emprendimiento en el hemisferio sur. El proyecto inmobiliario, diseñado por el estudio del arquitecto Rafael Viñoly, hace culto a la arquitectura moderna de edificios con silueta esbelta sin columnas y un gran núcleo de hormigón.

“El desafío es aún mayor si se tiene en cuenta que se está construyendo en un terreno que está solo a 30 metros del mar”, detalló a La Nación Santiago Tarasido, CEO de Criba, la constructora argentina que hace la obra y que desembarcó en el mercado uruguayo hace más de 15 años.

En este caso, el proyecto se basa en tres torres residenciales de 30, 45 y 60 pisos. La principal, que alcanzará los 320 metros de altura, va a estar dividida en dos: los primeros 15 pisos están destinados al hotel y a los amenities, mientras que del piso 16 al 45 habrán 65 residencias de entre 200 metros cuadrados (m2) y 1.620 m2 con precios que arrancan en los US$ 2.127.000.

La fecha de apertura prevista es para diciembre de este año y según explican desde el grupo, busca retomar el protagonismo y la importancia que siempre caracterizó al San Rafael. “Conseguir ese lote no fue para nada fácil, es una joya de Punta del Este”, agregó Tarasido.

Cómo será el resort

El resort contará con 64 suites -divididas en categorías Classic y Premium de entre 66 m2 y 85 m2- y cuatro penthouses de entre 250 m2 y 512 m2. A pesar de que el complejo todavía no abrió sus puertas, ya tiene disponible la agenda para reservas, con tarifas que parten desde los US$ 1.550 por noche, por una suite deluxe con capacidad para tres huéspedes, mientras que el tope de precio máximo es de US$ 21.550 por el penthouse doge suite, con capacidad para seis personas.

Una de las habitaciones del hotel. Foto: La Nación.

La gastronomía también será uno de los puntos fuertes del emprendimiento, ya que en su interior van a funcionar siete restaurantes y bares. Entre ellos se destaca Harry´s Bar, al que se le otorgó el mismo nombre que el primer establecimiento fundado por Giuseppe Cipriani en Venecia, y que es reconocido mundialmente por haber sido el lugar de origen del Bellini y el Carpaccio.

La propuesta se complementa con Cipriani, con una carta italiana clásica; Yotto, con inspiración japonesa; Biblioteca, pensada para café y cocktails; The Grill, especializado en carnes y pescados; Socialista, un bar nocturno con barra de tragos y Lido, un beach club ubicado frente al mar.

Por otro lado, siguiendo con una de las características que más distinguió al San Rafael, el casino va a ser parte crucial del nuevo emprendimiento y contará con slots y mesas de última generación, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, según explicaron desde la firma italiana, la intención central es recuperar la vida nocturna esteña en la zona en base a sectores VIP, un club privado y un restaurante solo para miembros.

En línea con la intención de preservar la esencia del histórico hotel, uno de los espacios más importantes será el Salón Gótico. Con una superficie de 1.911 m2 recrearán uno de los ambientes más icónicos del antiguo establecimiento, que fue escenario de galas, de encuentros diplomáticos y de celebraciones que posicionaron al país políticamente.

Entre ellas, se destaca la Reunión de Presidentes de América, que se celebró en 1967, y que contó con la presencia del entonces presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, además de otros líderes del continente. También fue sede de la Reunión Extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social, una conferencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se llevó a cabo en 1961.

A su vez, habrá amenities como spa & wellness center, piscinas internas y al aire libre, gimnasio, estudios de yoga y pilates, kids club, galería comercial y canchas de pádel.

A través de esta combinación de servicios y experiencias, la compañía busca que sus huéspedes encuentren todo lo necesario dentro del perímetro del resort: “Se puede disfrutar entre tres y cuatro días completos dentro, sin necesidad de salir del complejo, incluso sin repetir restaurantes”, aseguran desde el grupo.

Vivir en las torres

“La primera torre de Cipriani Residences Punta del Este estará lista en 2028 y actualmente el 60% de las residencias ya se encuentran vendidas“, declaran desde la empresa italiana.

Dentro de esas operaciones se destaca la venta de uno de los tres penthouses del emprendimiento, que fue adquirido por un comprador europeo por una cifra que alcanzó los US$ 16.680.000.

Gimnasio del Cipriani. Foto: La Nación.

“El penthouse, de 1.620 m2, es la propiedad más cara de la primera torre de Cipriani Punta del Este”, declaró Horacio Cacace, responsable de Argentina Sotheby’s, en 2025, y agregó que la unidad cuenta con seis dormitorios, nueve baños, una biblioteca privada, un cine, un gimnasio y un laundry room. También incluye un ascensor privado, sauna (seco y húmedo), una piscina cubierta, una cava y un toilette. [Con información de La Nación/GDA]