Constructora del proyecto Cipriani sale al cruce por denuncia del Sunca: "El enfrentamiento es entre corrientes sindicales"

La empresa constructora Criba, que está a cargo de la construcción del complejo San Rafael como parte del nuevo proyecto Cipriani Ocean Resort & Casino salió al cruce del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Ramas Afines (Sunca) , luego de que este denunciara “irregularidades” en la obra. “El enfrentamiento es entre corrientes sindicales, no entre el sindicato y la empresa”, expresó la firma en un comunicado al que accedió El País.

“La conflictividad obedece al marco de la discusión actual sobre el Consejo de Salarios, tema que excede lo particular de la obra. El conflicto se agrava por la importancia del proyecto y las disidencias internas dentro del Sunca, donde diferentes corrientes sindicales se disputan representación en la obra de Cipriani”, indicó la empresa constructora.

Foto: Gentileza Grupo Cipriani

Según dijo a El País el secretario general del Sunca en Maldonado, Michael Pistone, Criba cesó a 14 albañiles “por avance de obras”. Sin embargo, la empresa contrató a nuevas personas. “Queda en evidencia que no hubo avances. Fue un cambio de figuritas”, dijo Pistone.

El Sunca también denunció que empresas subcontratadas de Criba –dedicadas a vidriería, revestimiento, electricidad y otras actividades– están inscriptas en la categoría comercio y servicios en lugar de construcción. Por estos motivos, el Sunca se encuentra convocando a asambleas sorpresivas, movilizaciones y paros de actividades en el proyecto.

Todo un hito en el proceso: el exterior del hotel acaba de ser finalizado y las obras continúan a buen ritmo hacia la construcción de la primera torre.

“En la obra se cumple estrictamente con el convenio colectivo. La gestión de altas y bajas se realiza en todo momento conforme a la legislación, al convenio vigente y en diálogo con todos los actores”, indicó el comunicado de Criba.

El proyecto Cipriani consiste en la construcción de un complejo que integra un hotel, un centro de convenciones, un casino y tres torres en altura. La iniciativa comenzó en 2023 y se separó en etapas. En la actualidad se está construyendo una torre y el casino; etapa para la que se emplearon unas 500 personas y 40 profesionales dedicados a la conducción integral.