Se agudiza la polémica por el "Gran Hermano" del transporte de carga con cruces entre gremiales por movilización de camiones

La polémica en torno a la implementación de la Guía Electrónica de Transporte de Carga, conocida como el “Gran Hermano” del sector, se agudiza. Esta vez un grupo de pequeñas empresas transportistas convocó a un paro general el próximo lunes en 19 puntos de todo el país que aún no están definidos. Se trata de unas 700 empresas (de entre uno y dos camiones cada una) que decidieron autoconvocarse en distintas movilizaciones. El vocero de estas empresas, Federico Holzmann, dijo a El País que existe un alto nivel de “regulación, cumplimiento y controles” en el sector.

“¿Por qué insistir en un control que es perjudicial para el trabajo?”, cuestionó Holzmann y sostuvo que la guía “entorpece el trabajo”. El vocero también consideró que el mecanismo que plantea el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a través de la guía electrónica “no es necesario” debido a los altos controles que se registran con la implementación de radares, balanzas y cámaras de seguridad.

En cuanto a la información que incluye la guía de carga —datos de la empresa de transporte, dador de carga, chofer, horario que cumple, equipo empleado para el traslado, origen, destino, y rubro (incluyendo peso y precio de referencia del flete)—.

El gobierno

Ante la polémica desatada por la guía de carga, el MTOP emitió un comunicado en el que aseguró que aún no existe una fecha concreta para la implementación oficial. “No deben confundirse los plazos de desarrollo técnico del sistema con el inicio de los controles, los cuales no están asociados de manera inmediata”, indicó la cartera.

Sobre el contenido de la información que solicita la guía, y por lo cual se la denomina “Gran Hermano” del transporte, el MTOP planteó que “avanzará en simplificar el llenado de la guía. El documento interactivo se compone únicamente de siete elementos esenciales”.

Camiones. Marcelo Bonjour/Archivo El Pais

El MTOP también respondió a la denuncia de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC) que sostuvo que la implementación de la guía constituye “una nueva carga administrativa” con costos asociados para las empresas, pero sin beneficios para el sector. “Se aclara de forma definitiva que la guía no tiene costo alguno y su llenado es sencillo, por lo que no requiere la contratación de personal administrativo”, explicó la cartera en un comunicado.

Holzmann sostuvo que un grupo de patrones autoconvocados mantuvo una reunión con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, en la que se manifestó el desacuerdo ante la implementación de la guía. Según relató Holzmann, el gobierno no tiene previsto dar marcha atrás con el instrumento.

“El Estado no da los servicios”, sostuvo Holzmann sobre la situación de las rutas y las demoras que se tienen como resultado. “El Estado no termina de resolver por dónde van a circular los camiones”, agregó.

Las gremiales

El MTOP comenzó a implementar un plan piloto de la guía en diciembre del año pasado, sobre el que la ITPC expresó mediante un comunicado su “fuerte preocupación por la inminente puesta en marcha” del sistema y aseguró que persisten “múltiples falencias” que generan “una gran incertidumbre sobre el sector”.

El presidente de la ITPC, Ignacio Asumendi, explicó a El País que la intergremial no convocó ni se hace responsable de las movilizaciones previstas. Asumendi sostuvo que si bien comparten objeciones a la guía con los patrones autoconvocados, la ITPC considera que aún se pueden realizar cambios a la implementación que plantea el MTOP.

El presidente de la gremial sostuvo que durante el último diálogo que la ITPC mantuvo con la cartera, las autoridades se comprometieron a establecer una mesa de trabajo para brindar más detalles sobre la implementación de la guía.

Transporte de carga FRANCISCO FLORES¶

Por otra parte, Asumendi insistió con la idea de que el “Gran Hermano” del transporte de carga implica mayores costos para las empresas ya que las mismas deben destinar más recursos. En ese sentido, resaltó que uno de los principales reclamos ante el MTOP fue la participación de los choferes en la guía. “El chofer no podía ser el centro de la escena”, sostuvo.

Trabajadores

El sector trabajador se ha manifestado a favor de la guía que pretende realizar un seguimiento de la circulación de los vehículos, sus cargas y las rutas que recorren mediante la instalación de un GPS.

“Cuando se dice no a la guía y se justifica con nuevos impuestos es mentira, no hay ningún nuevo impuesto, solo van a tener que pagar los que hasta ahora evadían”, indicó el dirigente del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), Juan Dorado.

“La guía no tiene costo y se va a realizar desde la empresa transportista o el dueño de la mercadería y activada por el conductor desde un teléfono celular”, agregó.

Dorado aclaró que el Sutcra no organiza ni se vincula con la movilización prevista para el lunes ya que consideró que tiene “varias ilegalidades”.

“Quieren evitar la transparencia laboral, el combate a la competencia desleal y la trazabilidad logística”, cuestionó y añadió que hoy está prevista una reunión con el gobierno por la implementación de la guía.