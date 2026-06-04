“Es insostenible que la política fiscal siga en este camino”: el análisis del economista Jorge Caumont sobre la coyuntura

¿Qué son la macro y la micro economía? ¿Qué significa el Valor de la Productividad Marginal del trabajo y en qué consisten las políticas monetaria y fiscal? Aunque parezcan lejanos, estos conceptos influyen —en cierta medida— en la vida diaria de las personas. Jorge Caumont, economista de larga trayectoria, explicó su alcance en entrevista con el también economista Javier de Haedo, en una nueva edición de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay.

Caumont también fue consultado sobre el sistema tributario y se mostró partidario de una mayor participación de la imposición indirecta, en particular del IVA como centro del sistema.

Otros temas de la coyuntura fueron abordados en el transcurso de la entrevista entre Caumont y De Haedo: las regulaciones que dan lugar a “vacas atadas”; la guerra en Medio Oriente y sus efectos económicos; la “nueva institucionalidad fiscal”; y la inflación, acerca de la cual fue consultado sobre si era preferible volver al 4,5%, que es la meta del Banco Central, o aprovechar a quedarse en el 3% actual. “Es insostenible que la política fiscal siga en este camino”, dijo.

Caumont fue profesor de numerosas generaciones de economistas, entre ellas la del autor de la entrevista, que fue su alumno en Economía III (Microeconomía) en 1983.

Profesor y alumno: Jorge Caumont fue entrevistado por Javier de Haedo en el podcast Nominal de la Universidad Católica del Uruguay. Foto: Universidad Católica del Uruguay.

Su barrio, Malvín, definió uno de los clubes de sus amores, al que sigue en básquetbol. En el caso del fútbol, hay que cruzar Montevideo para encontrar al club del cual es hincha, River Plate.

Tras recibirse de economista en la Universidad de la República, hizo una Maestría en Economía en la Universidad de Chicago, junto a Carlos Sténeri y tuvo como profesores a varios economistas que luego fueron galardonados con el Premio Nóbel.

Esta entrevista es entre un profesor y un alumno, en la que en esta oportunidad fue el estudiante quien hizo las preguntas.