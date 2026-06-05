El gobierno sale a destacar creación de puestos de trabajo en el mercado laboral: los números

El mercado laboral en Uruguay registró leves variaciones en abril al compararlo con marzo: el empleo se ubicó en 59,5% de la Población en Edad de Trabajar (PET) -frente a 59,3% en marzo- y el desempleo en 7,5% de la Población Económicamente Activa (PEA) -respecto al 7,8% en marzo-, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En tanto, el empleo en abril de 2025 se ubicaba en el mismo guarismo (59,5% de la PET) y el desempleo era más alto (8% de la PEA). El gobierno salió a destacar la creación de empleos en lo que va del año.

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, resaltó en su cuenta de X (antes Twitter) que en abril se crearon 1.400 empleos netos respecto a marzo, mientras que frente diciembre de 2025 se crearon 5.800. Entre enero y abril de este año se crearon 11.500 puestos más que frente al mismo período del año pasado. “Buenos datos que confirman el dinamismo del mercado de trabajo”, señaló Vallcorba.

Yamandú Orsi, presidente de la República. Foto: captura de pantalla del podcast Casillero Vacío

Por su parte, el director de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Braulio Zelko, especificó que de los 5.800 empleos que se crearon entre diciembre y abril, 4.600 fueron formales y 1.200 informales. Por este motivo, consideró que el mercado de trabajo presentó una “reactivación” en 2026.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, señaló que “cada décima que baja importa, porque implica tranquilidad para más familias”. “Sabemos que hay otras presiones que se sienten en el bolsillo, y eso también nos obliga. Y que aún son muchos los compatriotas que siguen sin empleo. Por eso redoblamos el esfuerzo: para que la mejora no quede en los números, sino que se sienta en cada casa, en cada familia”, agregó.

Alejandro Sánchez. Foto: Leonardo Mainé.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, indicó: “Detrás de cada cifra hay familias, proyectos y oportunidades. Seguimos trabajando para que cada vez más uruguayos accedan a un empleo de calidad”.