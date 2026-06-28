Entrevista: en inversiones "barato no significa bueno", la Inteligencia Artificial "es transformadora" y más

Es una de las integrantes del equipo de acciones de Putnam Investments, una gestora de fondos de inversión que hace dos años y medio fue adquirida por Franklin Templeton y actualmente maneja US$ 170.000 millones en activos. Cree que la Inteligencia Artificial "es transformadora", que Estados Unidos tiene "uno de los ambientes macroeconómicos más estables" y que cuando se trata de inversiones "barato no significa bueno". Jyotsana Wadera es senior Client Portfolio manager y se especializa en las estrategias de renta variable de gran capitalización con potencial de crecimiento, análisis de mercado estadounidense y renta variable sectorial/temática de Putnam. Trabaja en la industria financiera desde que se incorporó a Putnam en 1999 y lo que sigue es la entrevista que mantuvo con El País.

-¿Cuándo y cómo ingresó al sector financiero?

-Empecé en la industria financiera en 1999, cuando me uní a Putnam. Soy originalmente de Montreal, donde estudié Economía. Mi plan, cuando era niña, era trabajar con el Banco Mundial (BM) y pensaba que era lo que quería hacer para ayudar a individuos, ciudades, países a tener crecimiento económico. Así que estudié Economía y también Estudios Internacionales de Desarrollo. En 1998, comencé a aplicar a los Estados Unidos, con la esperanza (de llegar al BM), pero fue el pico de la industria de fondos mutuos, y la burbuja tecnológica, y todas las ofertas que obtuve fueron en la industria de fondos mutuos. Así que empecé joven y dije, vamos a seguir ese camino, y realmente desde entonces he permanecido en la industria de fondos mutuos y con Putnam Investments ahora por 27 años.

-¿Y cuál es su perspectiva del ambiente macroeconómico actual en Estados Unidos?

-Diría que la economía en Estados Unidos en términos de macro sigue siendo muy fuerte, muy resiliente. El consumidor, que representa una gran porción del Producto Interno Bruto (PIB), sigue gastando. Entonces hay ganancias saludables en las empresas que monitoreamos. Siempre hay riesgos, como en cada país, estamos manteniendo un ojo cercano a la inflación, específicamente alrededor de donde estamos con el precio del petróleo. Pero, las ganancias son resilientes, no solo en la tecnología, sino en los distintos sectores en el mercado.

Creo que Estados Unidos tiene uno de los ambientes macroeconómicos más estables. Sé que los medios y el resto a veces se ven eclipsado por los comentarios de los políticos en general, pero diría que cuando miro hacia Europa o Asia o los mercados emergentes de Sudamérica, los Estados Unidos todavía tienen la mayor estabilidad.

Jyotsana Wadera, Senior Client Portfolio Manager de Putnam Investments. Foto: Estefanía Leal / El País.

-Sobre el reciente cambio de presidente en la Reserva Federal, ¿hay un riesgo a causa de ese cambio?

-No sé si hay un riesgo, pero hay un par de cosas que diré. No tengo ninguna visión, y Putnam no tiene ninguna visión, de dónde deberían estar las tasas de interés. Pero es justo decir que Estados Unidos, a diferencia de otras economías, no ha reducido las tasas de interés después de covid-19 tan rápido. Si miramos a Europa, al Reino Unido, a Canadá, Japón y otros países, han reducido las tasas de interés bastante significativamente, mientras hemos permanecido más conservadores. Eso puede ser considerado una buena cosa. Al final del día, incluso si hay sesgos, cada individuo tiene sus sesgos, creo que la mayor y predominante preocupación es la salud de la economía estadounidense.

-¿Cuáles son los fondos que actualmente está gestionando y cuáles son sus activos totales?

-Putnam es una firma que invierte en acciones, fuimos adquiridos por Franklin Templeton hace dos años y medio. Hemos visto un enorme crecimiento bajo Franklin Templeton. Cuando fuimos adquiridos, la División de Equity en Putnam era de menos de US$ 70.000 millones en activos. Hoy estamos por encima de US$ 170.000 millones en dos años y medio. Por supuesto, algo de eso es la apreciación del mercado, pero hemos visto más de US$ 30.000 millones en entradas netas en los últimos dos años. Y así, tenemos una presencia dominante en las empresas de large cap estadounidenses, también algunas inversiones no estadounidenses. En términos de nuestra oferta offshore, para el inversor sudamericano por ejemplo, nuestra estrategia de más rápido crecimiento es nuestra estrategia core, Putnam US Research, que empezó hace un año, el 28 de abril, con US$ 150 millones. En un año, debido a la fuerza de Franklin Templeton, su equipo global, Sudamérica, Europa, Reino Unido, esa estrategia está cerrando en US$ 3.000 millones. Y esa fue una de las más rápidas en crecer.

Jyotsana Wadera, Senior Client Portfolio Manager de Putnam Investments. Foto: Estefanía Leal / El País.

-¿Puede nombrar tres cualidades que crees que un fund manager debería tener?

-Dejame hablar de las fortaleza y de lo que es la filosofía de un fund manager. Uno, creemos que la investigación fundamental, liderada por especialistas del sector o especialistas de la industria pueden descubrir alfa. Es una fortaleza de Putnam Investments. No rotamos a nuestros analistas, contratamos analistas de la industria y del sector. La experiencia media dentro de esa industria específica en Putnam, con nuestros analistas principales, es de 21 años. Así que, el análisis fundamental, con un equipo talentoso, creo que es crítico, es lo que queremos hacer. Segundo, y estoy segura que todos los fund managers con los que hablas dicen que tienen gran investigación. Nosotros absolutamente lo creemos. El Putnam Research Fund está manejado por el equipo de investigación. Cada analista maneja una porción de ese dinero. Tercero, lo que hacemos diferente y lo que creo que los fund manager subestiman, pero en Putnam tiene un pilar único y un enfoque, es la construcción del portafolio. Puedes tener los mejores ingredientes, pero si no los cocinas juntos y si no los empaquetas bien, no obtendrás un buen resultado. Y un último elemento, es la alineación con los clientes. La vasta mayoría de nuestro equipo de inversión recibe una remuneración en función del rendimiento del fondo. Más del 75% de su compensación está ligada a un outperforming. Así que estamos alineados, nuestros intereses están alineados con los intereses de los clientes.

"Las Siete Magníficas" En el ámbito bursátil, “Las Siete Magníficas” (o Magnificent Seven) son un grupo de siete compañías gigantes tecnológicos estadounidenses que dominan Wall Street y el índice S&P 500 (que agrupa a las 500 empresas de mayor capitalización bursátil). Este grupo incluye a: Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms, Nvidia y Tesla.

-Usted señaló en entrevistas recientes, que en 2026 no tiene sentido poseer todas las empresas del S&P 500, ya que hay claros ganadores y claros perdedores. Entonces, ¿cómo ajusta Putnam la construcción de su cartera para navegar en este entorno y qué sector o tipos de empresas le parecen más atractivos en este momento?

-Incluso en el 2025, había mucho enfoque en “Las Magníficas Siete”. En 2025, solo dos de “Las Magníficas Siete” superaron el S&P 500, las otras cinco tuvieron una performance por debajo. Siempre hemos creído que si miras el mercado estadounidense, las ganancias de una empresa y la correlación el precio de su acción es 0.85. Así que lo que cada analista tiene que entender es que ganancias positivas se traducen en precios positivos. Obtienes el mejor desempeño cuando tienes lo que llamamos una sorpresa de ganancias. Nuestro trabajo es entender dónde el mercado no ha apreciado las ganancias y dónde creemos que en realidad estamos por encima y por delante del mercado. Y uno mira a las empresas que han tenido un mejor desempeño, no es porque hayan ganado más dinero que Nvidia, sino porque sorprendieron. Intel sorprendió. Oracle sorprendió. Las empresas de memoria han sobrevivido gracias a que Seagate ha sorprendido, por lo que nuestro enfoque sector por sector es obtener las ganancias correctas de cada una de las empresas y el mercado subestima esas ganancias.

-¿Qué sectores?

-La belleza de este enfoque es que tienes 10 de nuestras estrategias en Putnam específicamente la que presenté aquí en Sudamérica (FTGF Putnam US Research Equity Fund) y nuestra estrategia de equilibrio (FTGF Putnam Balanced Fund), es que tienes que mirarla como 10 gestores de portafolios donde cada uno es un especialista en su sector. Por tanto, no hay un enfoque por sector, nuestro objetivo es dejar que cada uno de nuestros especialistas haga lo que funcione mejor para su sector.

-Antes de eso mencionó que en “Las Magníficas siete”, cinco de ellas estuvieron por debajo del S&P 500 el año pasado. ¿Qué puede decir acerca de que algunos analistas señalan que hay un riesgo de una burbuja en el sector tecnológico como la de la punto com en los 2000?

-Diría que creemos absolutamente que la Inteligencia Artificial (IA) es transformadora. Pero como todos los ciclos de tecnologías transformadoras, incluso en el pasado, nunca fue en línea recta. Desde el nacimiento de Internet, tardamos años en llegar hasta aquí y fue un proceso volátil, pero sin duda, desde el punto de partida A hasta el punto de partida B, las empresas que se adelantaron, que tenían una ventaja competitiva, una ventaja estructural y modelos de negocio superiores, obtuvieron mejores resultados con el tiempo. Incluso con el lanzamiento del iPhone, esa fue otra tecnología transformadora. Así que pensamos en la IA de la misma manera.

-Ha señalado antes que una persona no debería tener cada acción del S&P 500. ¿Por qué?

-Creo que ahora, más que nunca, si es Putnam o si es alguien más, tienes que estar activo. Porque hay distintos ganadores y perdedores en la IA. Ahora, volviendo a tu pregunta sobre la burbuja, lo que es diferente en nuestro pensamiento, y de nuevo, no es cada empresa, pero qué es diferente en nuestra percepción con respecto a la IA y lo que ha impulsado al mercado es que es un negocio rentable, son negocios generadores de ingresos. En 1999, lo que impulsó al mercado eran las compañías de pequeña capitalización, las punto com. Y esas son las compañías que realmente colapsaron. No estoy diciendo que no hay segmentos en algunas empresas donde tal vez haya un comportamiento de burbuja. Pero, no tenemos la creencia de que todo el complejo de Inteligencia Artificial tiene un comportamiento de burbuja. Siempre hay riesgo, por supuesto, y es por eso que creo que la gestión activa importa, pero en nuestra visión esto va a ser una tecnología transformadora.

Jyotsana Wadera, Senior Client Portfolio Manager de Putnam Investments. Foto: Estefanía Leal / El País.

-Dice que la gestión activa tiene un rol clave para jugar hoy en día. ¿Cuál es el argumento de Putnam ante las alternativas de gestión pasiva de bajo costo?

-(Con una gestión pasiva) nunca vas a estar por encima del mercado, siempre la performance va a ser por debajo. Vas a estar por debajo en un mercado alcista, y vas a perder más en un mercado a la baja. Ese el caso número uno. Entiendo que ha sido lucrativo tener una opción de gestión pasiva porque ha habido concentración en un par de empresas, pero eso ha cambiado. Así que mi argumento número uno es que en una opción pasiva vas a tener incorporada cada empresa, ya sea ganadora o perdedora. Y no tienes ni que ir a la IA o a este año, veamos un año como 2020. Cuando tuvimos el cierre del covid-19, ningún avión en el mundo volaba, nadie buscaba una habitación, ni las líneas de cruceros operaban, si tenías una opción pasiva, quizás no hubiera sido significativo, pero tenías esas compañías con pérdidas por dos años antes de que empezaran a generar ingresos. En cambio, un gestor activo puede decir, ¿sabes qué? Para los próximos ocho meses no es el momento de tener acciones de aerolíneas. Y puedes ser activo y volver cuando tengas la perspectiva de fundamentos, noticias o información que te permitan cambiar. Y ese siempre será el caso, que en una opción pasiva, siempre terminarás por debajo del benchmark. Entiendo que es barato, pero barato no significa bueno.

-¿Podría dar un ejemplo de una estrategia que haya mantenido en su cartera durante mucho tiempo?

-Tanto la estrategia de investigación (FTGF Putnam US Research Equity Fund) como la de equilibrio (FTGF Putnam Balanced Fund) tienen una rotación que suele estar entre el 30% y el 50%, lo que implica que nuestro periodo de tenencia de acciones suele ser de unos tres años. Dicho esto, se trata de un enfoque consciente del riesgo. Siempre nos mantendremos dentro del 3% del S&P 500. Creemos que podemos generar alfa infraponderando Apple, Nvidia, JP Morgan y Tesla, y sobreponderando otras. Simplemente no tenemos que asumir mucho riesgo. Tener un 2% de sobreponderación es más que suficiente en algunas de esas empresas. Hemos tenido Microsoft por 10 años, pero lo bueno de nuestro enfoque es que hemos tenido sobreponderación y ahora infraponderación, y potencialmente, dado que se ha corregido, volveremos a tener sobreponderación. No dudo en mencionar una sola acción, porque lo bueno de este enfoque es que tomamos las infraponderaciones y las sobreponderaciones. Veamos Nvidia. Ha sido una de las infraponderaciones más importantes de nuestra cartera desde el año 2000. En diciembre de 2022, aumentamos a sobreponderación la acción, que había caído un 65%. Pero desde el cuarto trimestre de 2023, ha estado entre las infraponderaciones más importantes de nuestra cartera. ¿He tenido acciones de Nvidia durante cinco años? Sí. Pero la he sobreponderado y ahora estamos infraponderados. Y, aunque lo creas o no, Nvidia no ha sido el principal contribuyente al rendimiento de la estrategia. Hemos obtenido un rendimiento mucho mejor de Oracle en estos últimos tres años que de Nvidia. Hay alfa en el mercado, solo hay que encontrarla. Y es difícil encontrar alfa en un mercado que está a la baja, pero ahora está al alza: hay que considerar muchas opciones. Además, siempre tenemos presente, no es que Nvidia no pueda volver a estar sobreponderada, pero también debemos reconocer que las empresas más grandes son también las más seguidas del mundo, ¿verdad? Todos los analistas las siguen. Así que nuestra tarea es preguntarnos: ¿creo que Nvidia va a seguir generando ganancias? Absolutamente. No estoy segura hoy de que tengamos una ventaja significativa sobre el mercado. ¿Sentíamos que teníamos una ventaja en Marvell Technology? Sí. ¿Sentíamos que el mercado subestimaba a Cisco? Sí. Y ahí es donde invertimos el dinero. ¿Dónde está subestimando el mercado las ganancias? Con el tiempo, hemos obtenido una ventaja incluso sobre las empresas más grandes, pero eso es más difícil, ¿verdad? Hay miles de personas siguiendo esas acciones en todo el mundo.